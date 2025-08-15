Гриб в стволе яблони: последствия, которые садоводы недооценивают

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Паразитический гриб трутовик вызывает гниение древесины яблони
1:18
Садоводство

Трутовики — общее название группы грибов-паразитов, образующих плотные наросты на стволах и ветвях. Их внешняя "шляпка" — лишь малая часть проблемы. Основная грибница глубоко проникает в древесину, поражая сосудистую систему дерева. Итог — гниение и гибель яблони, если вовремя не принять меры.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by W.carter, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яблоня

Почему трутовики опасны

  • Разрушают древесину изнутри.

  • Быстро распространяются по стволу и ветвям.

  • Лечатся только механическим удалением с последующей обработкой.

Пошаговое удаление трутовика

1. Удаление плодового тела

Используйте нож, ножовку или топорик. Срезайте гриб до чистой древесины, без следов поражения.

2. Зачистка поверхности

Обработайте место металлической щёткой или наждачной бумагой, чтобы сделать его ровным и убрать остатки мицелия.

3. Дезинфекция

Нанесите 5%-ный раствор медного купороса на зачищенный участок. Это убьёт споры и предотвратит повторное заражение.

4. Защита от повторного поражения

Дайте месту полностью высохнуть, затем замажьте садовым варом или покройте масляной краской.

Уточнения

Трутовики́ или тру́товые грибы — несистематическая группа грибов отдела базидиомицеты. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
