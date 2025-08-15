Гриб в стволе яблони: последствия, которые садоводы недооценивают

Трутовики — общее название группы грибов-паразитов, образующих плотные наросты на стволах и ветвях. Их внешняя "шляпка" — лишь малая часть проблемы. Основная грибница глубоко проникает в древесину, поражая сосудистую систему дерева. Итог — гниение и гибель яблони, если вовремя не принять меры.
Разрушают древесину изнутри.
Быстро распространяются по стволу и ветвям.
Лечатся только механическим удалением с последующей обработкой.
1. Удаление плодового тела
Используйте нож, ножовку или топорик. Срезайте гриб до чистой древесины, без следов поражения.
2. Зачистка поверхности
Обработайте место металлической щёткой или наждачной бумагой, чтобы сделать его ровным и убрать остатки мицелия.
3. Дезинфекция
Нанесите 5%-ный раствор медного купороса на зачищенный участок. Это убьёт споры и предотвратит повторное заражение.
4. Защита от повторного поражения
Дайте месту полностью высохнуть, затем замажьте садовым варом или покройте масляной краской.
Трутовики́ или тру́товые грибы — несистематическая группа грибов отдела базидиомицеты.
