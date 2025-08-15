Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы могут радовать пышным цветением десятилетиями, но примерно через 5-6 лет (иногда до 10) корни стареют, на них появляются полости, поселяются насекомые, а питание поступает хуже из-за опущения корневых почек. Результат — растение слабеет, болеет, цветёт редко или мелкими бутонами. Исправить ситуацию поможет омолаживающая пересадка.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пышные пионы

Признаки, что пиону нужна пересадка

Отсутствие цветения или скудные бутоны.

Частые болезни.

Уменьшение размера цветков.

Пошаговая инструкция по пересадке

1. Выкапывание куста

Используйте вилы, подкапывая на расстоянии ~20 см от стебля, чтобы не повредить корни.

Аккуратно извлеките куст из земли.

2. Подготовка корней

Очистите их от земли, слегка потряхивая или промыв водой.

Обрежьте всю стеблевую часть до основания корневой шейки.

3. Деление растения

Разрежьте корневую систему на части, чтобы на каждой делёнке было минимум 2-3 почки.

Подсушите делёнки в тени 6-8 часов.

4. Подготовка посадочной ямы

Глубина: 50 см (на плотных почвах — 70 см, с обязательным дренажем).

Грунт: смесь дерна, песка, перегноя и торфа в равных частях + удобрения (60 г суперфосфата, 300 г костной муки, 300 г золы).

5. Посадка

Установите пион почками вверх, на уровне почвы.

Окучьте растение слоем земли около 5 см.

Результат

Правильная пересадка в конце августа позволит растению восстановиться, сформировать мощные корни и уже через 1-2 года снова зацвести пышно и обильно.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).



