Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Пионы могут радовать пышным цветением десятилетиями, но примерно через 5-6 лет (иногда до 10) корни стареют, на них появляются полости, поселяются насекомые, а питание поступает хуже из-за опущения корневых почек. Результат — растение слабеет, болеет, цветёт редко или мелкими бутонами. Исправить ситуацию поможет омолаживающая пересадка.

Признаки, что пиону нужна пересадка

  • Отсутствие цветения или скудные бутоны.

  • Частые болезни.

  • Уменьшение размера цветков.

Пошаговая инструкция по пересадке

1. Выкапывание куста

  • Используйте вилы, подкапывая на расстоянии ~20 см от стебля, чтобы не повредить корни.

  • Аккуратно извлеките куст из земли.

2. Подготовка корней

  • Очистите их от земли, слегка потряхивая или промыв водой.

  • Обрежьте всю стеблевую часть до основания корневой шейки.

3. Деление растения

  • Разрежьте корневую систему на части, чтобы на каждой делёнке было минимум 2-3 почки.

  • Подсушите делёнки в тени 6-8 часов.

4. Подготовка посадочной ямы

  • Глубина: 50 см (на плотных почвах — 70 см, с обязательным дренажем).

  • Грунт: смесь дерна, песка, перегноя и торфа в равных частях + удобрения (60 г суперфосфата, 300 г костной муки, 300 г золы).

5. Посадка

  • Установите пион почками вверх, на уровне почвы.

  • Окучьте растение слоем земли около 5 см.

Результат

Правильная пересадка в конце августа позволит растению восстановиться, сформировать мощные корни и уже через 1-2 года снова зацвести пышно и обильно.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

