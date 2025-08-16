Всего два удобрения — и огурцы будут плодоносить до первых заморозков

Огурцы могут радовать свежим урожаем даже в начале осени — при условии, что в августе им уделят особое внимание. В это время растение требует правильного питания, которое поддержит рост и образование новых плодов.
В конце лета огурцам нужны как органические, так и минеральные удобрения:
Органика для наращивания зелёной массы: коровяк, зелёное удобрение или куриный помёт. Их можно чередовать, чтобы культура получала полный комплекс питательных веществ.
Минералы для плодов: фосфор и калий способствуют формированию и созреванию огурцов.
Важно: не переусердствуйте с азотом. Его избыток приведёт к тому, что плоды будут деформироваться и плохо храниться.
Через неделю после органической подкормки внесите зольный раствор:
В 10 литрах воды разведите 1 литровую банку древесной золы.
Полученным настоем полейте или опрыскайте растения.
Зола содержит фосфор, калий, магний, бор и другие микроэлементы, которые укрепляют растения, повышают вкус и аромат плодов, а также делают их более устойчивыми к болезням.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
