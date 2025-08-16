Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассчитали объём грунта и цену выравнивания земли под газон
Взвешивайтесь правильно: эксперты доказали, что лучше это делать по утрам
Домашний ментоловый крем: секретная формула для ваших стоп
Смешивание АИ-92 и АИ-95 даёт топливо со средним октановым числом
Российский экспорт переходит на рубли: взлёт до 55% — Центробанк
Уникальный случай: метеорит попал в женщину — история Энн Ходжес
Фахверковые дома XV века и замок Хоэнклинген можно увидеть в городе Штайн-ам-Райне
Медовый оттенок сделает любой интерьер уютным за один вечер
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi

Всего два удобрения — и огурцы будут плодоносить до первых заморозков

Зольный настой вносят под огурцы для плодоношения до осени
1:21
Садоводство

Огурцы могут радовать свежим урожаем даже в начале осени — при условии, что в августе им уделят особое внимание. В это время растение требует правильного питания, которое поддержит рост и образование новых плодов.

Полив огурцов в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив огурцов в огороде

Подкормка для роста и плодоношения

В конце лета огурцам нужны как органические, так и минеральные удобрения:

  • Органика для наращивания зелёной массы: коровяк, зелёное удобрение или куриный помёт. Их можно чередовать, чтобы культура получала полный комплекс питательных веществ.

  • Минералы для плодов: фосфор и калий способствуют формированию и созреванию огурцов.

Важно: не переусердствуйте с азотом. Его избыток приведёт к тому, что плоды будут деформироваться и плохо храниться.

Зольный раствор — питание и защита

Через неделю после органической подкормки внесите зольный раствор:

  • В 10 литрах воды разведите 1 литровую банку древесной золы.

  • Полученным настоем полейте или опрыскайте растения.

Зола содержит фосфор, калий, магний, бор и другие микроэлементы, которые укрепляют растения, повышают вкус и аромат плодов, а также делают их более устойчивыми к болезням.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета
Еда и рецепты
Эксперты: свеклу для борща нужно варить отдельно для сохранения цвета Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Существо шириной с комнату и весом две тонны вышло к людям: морской великан снова тревожит побережье
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Последние материалы
Смешивание АИ-92 и АИ-95 даёт топливо со средним октановым числом
Российский экспорт переходит на рубли: взлёт до 55% — Центробанк
Уникальный случай: метеорит попал в женщину — история Энн Ходжес
Фахверковые дома XV века и замок Хоэнклинген можно увидеть в городе Штайн-ам-Райне
Медовый оттенок сделает любой интерьер уютным за один вечер
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Картофель и лук любят темноту: 6 ошибок хранения продуктов с фермерского рынка
Бокс улучшает координацию, выносливость и снижает уровень стресса
Садальский заявил, что дела в театре Надежды Бабкиной идут плохо
Пена для ванны с эфирными маслами, которая заменит поход в спа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.