Перец зреет медленно? Августовская подкормка решит проблему за неделю

В августе перцы уже начинают радовать первыми плодами, но процесс их созревания не всегда идёт так быстро, как хотелось бы. В этот период растению особенно нужны питательные вещества, которые помогут ускорить налив плодов и продлить плодоношение.
В конце лета перцу необходим кальций — он укрепляет стенки плодов, улучшает вкус и предотвращает гниение. Лучший вариант — 0,3%-ный раствор кальциевой селитры.
Для опрыскивания: проводить процедуру раз в неделю, в вечернее время, чтобы снизить риск ожогов листьев.
Для полива под корень: растворить 20 г кальциевой селитры в 10 л воды и пролить каждое растение.
Важно: кальциевую селитру нельзя использовать одновременно с суперфосфатом — они несовместимы.
Древесная зола — ещё один помощник в августовском уходе за перцем. Она насыщает почву калием и микроэлементами, улучшая вкус и аромат плодов.
Смешайте 1 стакан золы с 10 л воды.
Вылейте под каждый куст по 500 мл такого раствора.
Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
