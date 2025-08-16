Перец зреет медленно? Августовская подкормка решит проблему за неделю

В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В августе перцы уже начинают радовать первыми плодами, но процесс их созревания не всегда идёт так быстро, как хотелось бы. В этот период растению особенно нужны питательные вещества, которые помогут ускорить налив плодов и продлить плодоношение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Перец

Почему важен кальций

В конце лета перцу необходим кальций — он укрепляет стенки плодов, улучшает вкус и предотвращает гниение. Лучший вариант — 0,3%-ный раствор кальциевой селитры.

Для опрыскивания : проводить процедуру раз в неделю, в вечернее время, чтобы снизить риск ожогов листьев.

Для полива под корень: растворить 20 г кальциевой селитры в 10 л воды и пролить каждое растение.

Важно: кальциевую селитру нельзя использовать одновременно с суперфосфатом — они несовместимы.

Зольная подкормка

Древесная зола — ещё один помощник в августовском уходе за перцем. Она насыщает почву калием и микроэлементами, улучшая вкус и аромат плодов.

Смешайте 1 стакан золы с 10 л воды.

Вылейте под каждый куст по 500 мл такого раствора.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.



