Один ингредиент с кухни ускорит рост и укрепит корни: дешёвый способ увеличить урожай

Сахарная подкормка повышает урожай и иммунитет растений — рекомендации агрономов

Сахар — это не только сладкая добавка к чаю или выпечке. При грамотном использовании он может стать ценным дополнительным питанием для растений. Важно помнить: сахар — лишь дополнение, а не замена основным удобрениям. Если применять его правильно, растения получат реальную пользу.

Польза от сахара

Сахар выполняет несколько полезных функций:

Улучшает опыление — опрыскивание цветков сладким раствором привлекает насекомых-опылителей, повышая урожай.

Помогает в борьбе с вредителями — на сладкую приманку легко выловить насекомых-вредителей.

Питает почвенную микрофлору — глюкоза и фруктоза являются источниками энергии, стимулируют процессы ферментации, улучшают усвоение азота и фосфора.

Совет: если соединить сахар и живые дрожжи, подкормка будет максимально эффективной. Замечено, что такие смеси продлевают цветение декоративных культур на пару дней.

Применение для комнатных растений

Зимой растения растут медленнее, но продолжают потреблять питательные вещества. Сахар в этот период:

стимулирует корневую систему;

ускоряет потребление азота и фосфора;

повышает иммунитет и устойчивость к перепадам температур, сквознякам, недостатку света.

Рецепт прост: на 1 литр воды — 1 ст. ложка сахара, под каждое растение — по 0,5 литра раствора.

В открытом грунте

В огороде сахар используют:

в засушливые периоды или во время затяжных дождей — для ускорения усвоения питательных веществ;

в период цветения — для привлечения пчёл, шмелей и ос;

как приманку в ловушки для вредителей (муравьев, ос).

Какие культуры подкармливать

Подкармливать можно любые растения, но для больших деревьев это экономически нецелесообразно. Оптимальный выбор — домашние цветы, овощные культуры, молодые кустарники и деревья до 5 лет.

Как правильно проводить подкормку

Использовать дешёвый белый сахар без добавок.

Разводить только в тёплой воде (+30 °C) до полного растворения.

При опрыскивании — выбирать утро или вечер.

Перед внесением в почву — слегка разрыхлить её.

5 популярных рецептов

Раствор — 1 ст. ложка сахара на литр воды. Полив:

комнатные цветы — раз в месяц по 0,5 л;

овощи — раз в месяц по 1 л;

кустарники, деревья — дважды в месяц по 1 л.

В сухом виде — 1 ч. ложка сахара на горшок среднего размера, вносить раз в 2 месяца. Сахар + дрожжи — 1 ч. ложка сахара и 1 г сухих дрожжей на литр воды. Полив:

комнатные цветы — 100 мл на 1 кг почвы;

овощи — 1 л на растение;

кусты, деревья — 2 л на растение.

По листу — 1 ст. ложка сахара на литр воды, опрыскивание раз в год (середина лета). Протирание листьев — для чувствительных растений (например, фаленопсисов) сладким раствором с помощью ватного тампона.

9 советов по применению

Не используйте сахар при избытке вредителей — он привлечёт ещё больше насекомых. Не превышайте частоту подкормок — иначе появится грибок. Не делайте слишком сладкий раствор для опрыскивания — может закупорить устьица листьев. Используйте мягкую, отстоянную, дождевую или талую воду. Опрыскивайте утром или вечером. Вносите в рыхлую почву. Не используйте тростниковый сахар. Лимон хорошо реагирует на подкормку, но по листве его лучше не опрыскивать. Зимой дозу уменьшайте вдвое — корни работают медленнее.

Уточнения

