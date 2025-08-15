Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
СМИ: Алла Пугачёва подала документы для отказа от гражданства РФ
Почетный адвокат России предупредил водителей о новом порядке медосвидетельствования
Манчкины умны, привязаны к людям и легко адаптируются к новому дому
Эксперт назвал две ключевые причины роста отказов в выдаче кредитов
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью

Вместо удобрений: обычный продукт превращает огурцы в гигантов — проверено на грядках

Рецепты хлебной подкормки с дрожжами, золой и крапивой для повышения урожайности
4:59
Садоводство

Ржаной хлеб — отличный помощник в саду и огороде. Он подходит для подкормки как комнатных растений (крассула, юкка, пеларгония), так и садовых цветов (розы, бархатцы, пионы) и овощных культур (огурцы, помидоры, баклажаны), а также садовой земляники. Но есть важное правило: вносить хлебное удобрение можно только в период активной вегетации — весной и летом.

ржаной хлеб
Фото: freepik is licensed under public domain
ржаной хлеб

Хлеб — это хорошее удобрение

Опытные огородники давно нашли способ использовать черствый или оставшийся хлеб с пользой. При правильном приготовлении он становится питательной подкормкой, которая:

  • обеспечивает почвенную микрофлору углеводами;
  • обогащает растения белками и аминокислотами, улучшая вкус овощей;
  • стимулирует рост, особенно на ранних стадиях развития;
  • укрепляет иммунитет и корневую систему;
  • повышает устойчивость к болезням и вредителям;
  • улучшает структуру и плодородие почвы;
  • снабжает растения микроэлементами: селеном, натрием, марганцем, железом, фосфором, витаминами группы B.

Удобрение из хлеба

Подкормка из черного хлеба

Черный (ржаной) хлеб богат витаминами, белком и аминокислотами. Настой из него можно использовать для овощей, садовых и комнатных цветов.

  • В течение года собирайте кусочки хлеба, сушите и храните в бумажном или тканевом мешочке.
  • Для подкормки сухари или свежий хлеб залейте тёплой водой в пропорции 1:2.
  • Накройте крышкой, придавите гнётом и оставьте в тепле на 5–7 дней.
  • Когда брожение завершится (пузырьки исчезнут), процедите, отожмите остатки и разбавьте водой 1:7.
  • Поливайте растения по 1–2 л раствора под каждый куст после обильного полива или дождя.

Важно: хлеб немного подкисляет почву, поэтому полезно вносить золу, чтобы снизить кислотность.

Подкормка из ржаного хлеба с плесенью

Лучший вариант — хлеб с плесенью. Если её нет, можно использовать свежие или черствые остатки. Чтобы уменьшить количество соли:

  • замочите хлеб в воде на 30–40 минут и слейте жидкость;
  • при низком содержании соли этот этап можно пропустить.

Классический рецепт

  • Залейте сухой хлеб тёплой водой (2:1), накройте крышкой с гнётом.
  • Держите в тепле 10–14 дней, пока хлеб не разбухнет.
  • Разомните его руками, процедите и разбавьте концентрат водой 1:1.
  • Остатки отправьте в компост. 

Настой из хлеба

  • Нарежьте буханку (или 1,5 батона), залейте 5 л тёплой воды.
  • Придавите гнётом, чтобы хлеб не всплывал.
  • Настойте в тепле 5–7 дней.
  • Процедите, отожмите остатки и добавьте ещё 5 л воды.
  • Используйте для корневой и внекорневой подкормки.

Совет: ставьте ёмкость в тёплое место, чтобы процесс брожения шёл активнее. Не используйте сухари, подсушенные в духовке — они не подходят.

Усиленные варианты хлебной подкормки

С дрожжами и сахаром:

На 5 л воды — 5 г сухих дрожжей, 1,5 ст. ложки сахара и 1 буханка хлеба. Оставить в тепле на 2–3 часа, затем развести водой 1:5.

С золой:
На 100 л воды — 1 кг сухарей и 2 л древесной золы. Настоять 5–7 дней, развести 1:5.

С крапивой:
Хлеб и крапиву в равных частях, воды — по объёму массы. Готовить, как в классическом рецепте.

Растения любят хлебное удобрение

Особенно полезна подкормка в период бутонизации и цветения. Подходит для:

  • комнатных растений (зигокактус, пеларгония, денежное дерево, юкка, гиппеаструм);
  • многолетников и однолетников (пионы, розы, бархатцы, хризантемы, лобелия).

Чаще всего используют классический рецепт: 1 л концентрата на 10 л воды.

Хорошо реагируют:

  • огурцы,
  • томаты,
  • баклажаны,
  • садовая земляника.

Не применяют для картофеля, лука и чеснока.

Подкормка огурцов

Огурцы особенно ценят дрожжевую подкормку: она повышает иммунитет, стимулирует рост и урожайность. Подкормку вносят каждые 14 дней в период цветения и плодоношения.

Рецепт с йодом:

  • 1 буханка чёрного хлеба,
  • 10 л воды,
  • настаивать 3–5 дней,
  • добавить 10 мл йода.

Поливать под корень (по 1 л на куст) или опрыскивать по листу.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана
Происшествия
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Последние материалы
Отстранение за пирсинг и дреды: что разрешено, а что нет в российских школах
Катя Лель предупреждает: скоро начнётся глобальная зачистка человечества
Врачи назвали плюсы и минусы индивидуальных, персональных и групповых тренировок
Гиды советуют посетить Париж ради Сорбонны, моста Александра III и галереи Лафайет
Рецепт куриной ветчины с сыром и зеленью
Знак 3.27 не запрещает парковку в кармане, если это не место для автобуса
Индия отказалась идти на уступки США в сельском хозяйстве
Дизайнеры назвали способы сделать съёмное жильё уютным без капитального ремонта
Эксперт Алексей Решетун объяснил, что делать при ожоге медузы
В Леди-Герару нашли окаменелости Homo и австралопитека возрастом 2,8 млн лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.