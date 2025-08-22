Садовый захватчик, который приходит без приглашения: как мох превращает участок в болото

Мох в саду — не всегда милый элемент пейзажа. Если это не часть дизайнерской задумки, его появление говорит о проблемах: он ухудшает условия для других растений, захватывает территорию и создаёт ощущение запущенности.
Проблема в том, что мох невероятно живуч и быстро восстанавливается. Чтобы избавиться от него надолго, нужно устранить причины, а не только убрать видимые следы.
Мхи любят влажность, тень и кислую почву. Их появление чаще всего связано с застоем воды, недостатком света, повышенной кислотностью и плотной, неразрыхлённой землёй. Часто мох встречается у живых изгородей, под густыми посадками деревьев и кустарников, на торфяниках и сырых супесях.
Важно: мох с большой долей вероятности появится на кислых торфяниках или сырых супесях вблизи плотных посадок плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников.
Если появление мха связано с погодой — затяжными дождями и слабым ветром — начните с механического удаления:
После просушки участка мох может исчезнуть почти полностью. Если же участок изначально влажный, тенистый и низкий — потребуются дополнительные меры.
Мхи боятся яркого солнца, поэтому стоит проводить формирующую и прореживающую обрезку деревьев, а также сажать растения группами, а не плотными массивами. Это улучшает освещённость и проветриваемость.
Чрезмерный полив — благодатная почва для мха. Поливайте редко, но обильно, чтобы земля просыхала между поливами. Большинство культурных растений переносят кратковременную засуху, а мху она не нравится.
На газонах мох появляется из-за плотной дернины. Прокалывайте почву аэратором, скарификатором или даже обычными вилами. После аэрации внесите удобрение "Газонное от мха Bona Forte" — оно убивает мох и улучшает состояние трав.
Некоторые культуры способны вытеснить мох. Для газонов — это мятлик, овсяница и полевица. В цветниках подойдут хоста, барвинок, медуница, очиток, чабрец и другие растения с плотной листвой.
Совет: посадка чабреца (тимьяна) — один из лучших способов защитить участок от мха.
Системный уход за участком, правильный полив, контроль освещённости и кислотности почвы помогут надолго избавиться от мха.
