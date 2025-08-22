Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сахалинской области установили лимит 10 литров бензина до прибытия новых партий
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
Дизайнеры назвали приёмы для добавления цвета в пастельный интерьер
Учёные рассматривают строительство космического лифта на основе нанотрубок
В России отреагировали на прекращение поставок нефти в Венгрию на фоне атак ВСУ
Резиновые сапоги стали модным аксессуаром и обязательным элементом летнего гардероба
Автоэксперт Амосов напомнил о допустимых нормах тонировки стекол в России
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений

Садовый захватчик, который приходит без приглашения: как мох превращает участок в болото

Мох появляется в саду из-за влажности, тени и кислой почвы
3:40
Садоводство

Мох в саду — не всегда милый элемент пейзажа. Если это не часть дизайнерской задумки, его появление говорит о проблемах: он ухудшает условия для других растений, захватывает территорию и создаёт ощущение запущенности.

Мох
Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мох

Проблема в том, что мох невероятно живуч и быстро восстанавливается. Чтобы избавиться от него надолго, нужно устранить причины, а не только убрать видимые следы.

Мох селится на участке

Мхи любят влажность, тень и кислую почву. Их появление чаще всего связано с застоем воды, недостатком света, повышенной кислотностью и плотной, неразрыхлённой землёй. Часто мох встречается у живых изгородей, под густыми посадками деревьев и кустарников, на торфяниках и сырых супесях.

Важно: мох с большой долей вероятности появится на кислых торфяниках или сырых супесях вблизи плотных посадок плодово-ягодных и декоративных деревьев и кустарников.

Борьба с захватчиком

Если появление мха связано с погодой — затяжными дождями и слабым ветром — начните с механического удаления:

  • соскоблите его лопатой, металлической щёткой или шпателем с дорожек, отмосток и фундаментов;
  • вычешите веерными граблями с газонов и грядок;
  • сотрите ворсяной щёткой со стволов деревьев и деревянных поверхностей.

После просушки участка мох может исчезнуть почти полностью. Если же участок изначально влажный, тенистый и низкий — потребуются дополнительные меры.

Комплексные меры

  1. Регулярное рыхление почвы для улучшения газообмена.
  2. Организация дренажа — канавки по периметру и отвод воды в каналы или водоёмы.
  3. Снижение кислотности почвы — внесение раскислителей: доломитовой муки, гашёной извести, мела, цементной пыли или древесной золы.
  4. Использование препаратов — например, спрея или концентрата Dr. Klaus, которые эффективно уничтожают мох. Спрей подходит для небольших участков, концентрат — для больших.

Улучшение освещённости

Мхи боятся яркого солнца, поэтому стоит проводить формирующую и прореживающую обрезку деревьев, а также сажать растения группами, а не плотными массивами. Это улучшает освещённость и проветриваемость.

Правильный полив

Чрезмерный полив — благодатная почва для мха. Поливайте редко, но обильно, чтобы земля просыхала между поливами. Большинство культурных растений переносят кратковременную засуху, а мху она не нравится.

Аэрация газона

На газонах мох появляется из-за плотной дернины. Прокалывайте почву аэратором, скарификатором или даже обычными вилами. После аэрации внесите удобрение "Газонное от мха Bona Forte" — оно убивает мох и улучшает состояние трав.

Растения-конкуренты

Некоторые культуры способны вытеснить мох. Для газонов — это мятлик, овсяница и полевица. В цветниках подойдут хоста, барвинок, медуница, очиток, чабрец и другие растения с плотной листвой.

Совет: посадка чабреца (тимьяна) — один из лучших способов защитить участок от мха.

Системный уход за участком, правильный полив, контроль освещённости и кислотности почвы помогут надолго избавиться от мха.

Уточнения

Моховидные — отдел высших растений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут
Еда и рецепты
Рецепт баклажанов "как грибы" на сковороде: блюдо готово за 20 минут Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
Аквафитнес помогает похудеть и развивает выносливость — мнение специалистов
Летом-2025 на туристах в Абхазии, Крыму и Сочи зарабатываются миллионы
Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта
Исследование Nature Communications: у младших детей слабее развиты эмоциональные ассоциации
Союз торговых центров: IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года
Горло, насморк и температура: летний вирус пришел на курорты и в мегаполисы
Кулинары поделились рецептом воздушного манника без грамма муки
Агрономы назвали главную ошибку садоводов в борьбе с плодовой гнилью
Потолки выше 3 метров нарушают пропорции в детских комнатах и маленьких квартирах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.