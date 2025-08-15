Лишайник готовит дереву тяжёлую зиму: сентябрь — последний шанс его остановить

Пошаговая инструкция по удалению лишайников с деревьев в сентябре

Лишайник на плодовых деревьях мешает коре «дышать», становится убежищем для вредителей и создает идеальные условия для грибковых заболеваний. Сентябрь — оптимальное время для борьбы с ним: деревья завершают вегетацию, сокодвижение замедляется, и обработки переносятся без лишнего стресса. Удаление лишайников и последующая защита помогают дереву встретить зиму крепким и здоровым.

Признаки лишайник

Лишайник — это не грибок, а симбиоз водорослей и грибов, живущий на поверхности коры.

Отличительные признаки:

Форма — пластинки, кустики или корочки. Цвет — от серого и зеленого до ярко-желтого и оранжевого.

Не проникает глубоко в ткань дерева, в отличие от грибковых болезней.

Отличается от мхов — они мягкие и бархатистые.

Признаки сильного заражения:

Кора рыхлая, с трещинами, особенно опасными зимой.

Усыхание молодых побегов и даже ветвей.

Чаще страдают деревья, растущие в загущенных посадках или ослабленные болезнями и вредителями.

Механическая очистка

Первый этап — аккуратное удаление лишайника с коры.

Инструменты:

Деревянный скребок или пластиковый шпатель.

Щетка с жесткой, но не металлической щетиной.

Тупая сторона ножа (только для старых деревьев с толстой корой).

Техника:

Начинать сверху и двигаться вниз — так мусор не попадет на уже очищенные места.

Счищать плавно, вдоль волокон коры, без сильного нажима.

После очистки — обработка повреждений садовым варом или глиняной болтушкой с добавлением медного купороса.

Собранный лишайник обязательно сжечь.

Химическая обработка

После механической очистки важно уничтожить оставшиеся частицы и обеззаразить кору.

Препараты:

Железный купорос — 3–5% раствор (300–500 г на 10 л воды).

Медный купорос — 1% раствор (100 г на 10 л воды).

Правила:

Погода должна быть сухой и безветренной, температура — выше +5 °C.

После обработки не должно быть дождя минимум 5–6 часов.

Заканчивать работы за 2–3 недели до заморозков.

Обязательно использовать перчатки и очки.

Народные средства

Мыльно-зольный раствор: 1 кг золы + 50 г мыла + 10 л воды. Золу заливают кипятком, настаивают, добавляют мыло, процеживают, промывают кору щеткой.

Сода кальцинированная: 100 г на 10 л теплой воды.

Отвар золы: 1 кг золы кипятить 20–30 минут в 10 л воды, остудить, процедить, обработать кору.

❗ После любой обработки важно провести влагозарядковый полив (если осень сухая) и осеннюю побелку.

Профилактика

Осенняя побелка уничтожает споры грибов и личинки вредителей, защищает от морозобоин и создает щелочную среду, неблагоприятную для лишайников.

Рецепт: 2–3 кг гашеной извести + 10 л воды + 300–500 г медного или 500 г железного купороса + глина или казеиновый клей.

Обрезка прореживает крону, улучшает вентиляцию и освещенность.

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями осенью укрепляет иммунитет и повышает зимостойкость.

Борьба с лишайником в сентябре — это не разовая мера, а часть комплексного ухода. Эффективность достигается только при последовательности: диагностика, механическая очистка, обработка (химическая или народная) и профилактика.

Осенью, когда листва уже опала, кора хорошо видна — именно время заняться ее состоянием. Потратив немного усилий, вы обеспечите деревьям здоровую зиму и сильный старт весной.

