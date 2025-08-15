Лишайник готовит дереву тяжёлую зиму: сентябрь — последний шанс его остановить

Лишайник на плодовых деревьях мешает коре «дышать», становится убежищем для вредителей и создает идеальные условия для грибковых заболеваний. Сентябрь — оптимальное время для борьбы с ним: деревья завершают вегетацию, сокодвижение замедляется, и обработки переносятся без лишнего стресса. Удаление лишайников и последующая защита помогают дереву встретить зиму крепким и здоровым.
Фото: commons.wikimedia by Björn S.., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лишайник — это не грибок, а симбиоз водорослей и грибов, живущий на поверхности коры.
Отличительные признаки:
Форма — пластинки, кустики или корочки. Цвет — от серого и зеленого до ярко-желтого и оранжевого.
Не проникает глубоко в ткань дерева, в отличие от грибковых болезней.
Отличается от мхов — они мягкие и бархатистые.
Признаки сильного заражения:
Кора рыхлая, с трещинами, особенно опасными зимой.
Усыхание молодых побегов и даже ветвей.
Чаще страдают деревья, растущие в загущенных посадках или ослабленные болезнями и вредителями.
Механическая очистка
Первый этап — аккуратное удаление лишайника с коры.
Инструменты:
Деревянный скребок или пластиковый шпатель.
Щетка с жесткой, но не металлической щетиной.
Тупая сторона ножа (только для старых деревьев с толстой корой).
Техника:
Начинать сверху и двигаться вниз — так мусор не попадет на уже очищенные места.
Счищать плавно, вдоль волокон коры, без сильного нажима.
После очистки — обработка повреждений садовым варом или глиняной болтушкой с добавлением медного купороса.
Собранный лишайник обязательно сжечь.
Химическая обработка
После механической очистки важно уничтожить оставшиеся частицы и обеззаразить кору.
Препараты:
Железный купорос — 3–5% раствор (300–500 г на 10 л воды).
Медный купорос — 1% раствор (100 г на 10 л воды).
Правила:
Погода должна быть сухой и безветренной, температура — выше +5 °C.
После обработки не должно быть дождя минимум 5–6 часов.
Заканчивать работы за 2–3 недели до заморозков.
Обязательно использовать перчатки и очки.
Народные средства
Мыльно-зольный раствор: 1 кг золы + 50 г мыла + 10 л воды. Золу заливают кипятком, настаивают, добавляют мыло, процеживают, промывают кору щеткой.
Сода кальцинированная: 100 г на 10 л теплой воды.
Отвар золы: 1 кг золы кипятить 20–30 минут в 10 л воды, остудить, процедить, обработать кору.
❗ После любой обработки важно провести влагозарядковый полив (если осень сухая) и осеннюю побелку.
Профилактика
Осенняя побелка уничтожает споры грибов и личинки вредителей, защищает от морозобоин и создает щелочную среду, неблагоприятную для лишайников. Рецепт: 2–3 кг гашеной извести + 10 л воды + 300–500 г медного или 500 г железного купороса + глина или казеиновый клей.
Обрезка прореживает крону, улучшает вентиляцию и освещенность.
Подкормка фосфорно-калийными удобрениями осенью укрепляет иммунитет и повышает зимостойкость.
Борьба с лишайником в сентябре — это не разовая мера, а часть комплексного ухода. Эффективность достигается только при последовательности: диагностика, механическая очистка, обработка (химическая или народная) и профилактика.
Осенью, когда листва уже опала, кора хорошо видна — именно время заняться ее состоянием. Потратив немного усилий, вы обеспечите деревьям здоровую зиму и сильный старт весной.