Как быстро получить деток у фиалок: проверенный способ для нетерпеливых

Если лист сенполии давно посажен в горшок, а деток всё нет, ждать дальше бессмысленно. Растение может просто не иметь сил, чтобы вывести их на поверхность — особенно если земля в горшке слишком глубокая, и зачатки спрятаны далеко внизу.
Избыточный слой грунта затрудняет рост, и лист тратит силы на поддержание себя, а не на развитие новых розеток. В таком случае без вмешательства цветовода прогресса не будет.
Пересадите лист
Аккуратно выньте укоренившийся лист из горшка и пересадите его в ёмкость с небольшим количеством свежей земли. Это освежит питание и стимулирует рост.
Проверьте корневую систему
Во время пересадки осмотрите корни. Если уже есть зачатки деток, пересадки будет достаточно.
Если деток нет
У "пустого" листа аккуратно обломите верхушку примерно на треть. Это сигнал для растения направить силы на образование новых ростков. Опытные цветоводы советуют делать это руками, но можно использовать и острые ножницы.
Выберите правильное место
Поставьте горшки в хорошо освещённое место, где есть яркий, но рассеянный солнечный свет.
Уже через две недели после этих процедур можно увидеть первые признаки появления деток.
