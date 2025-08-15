Как быстро получить деток у фиалок: проверенный способ для нетерпеливых

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:27
Садоводство

Если лист сенполии давно посажен в горшок, а деток всё нет, ждать дальше бессмысленно. Растение может просто не иметь сил, чтобы вывести их на поверхность — особенно если земля в горшке слишком глубокая, и зачатки спрятаны далеко внизу.

Фиалка
Фото: flickr.com by 阿橋 HQ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Фиалка

Почему детки не появляются

Избыточный слой грунта затрудняет рост, и лист тратит силы на поддержание себя, а не на развитие новых розеток. В таком случае без вмешательства цветовода прогресса не будет.

Пошаговое решение

  1. Пересадите лист
    Аккуратно выньте укоренившийся лист из горшка и пересадите его в ёмкость с небольшим количеством свежей земли. Это освежит питание и стимулирует рост.

  2. Проверьте корневую систему
    Во время пересадки осмотрите корни. Если уже есть зачатки деток, пересадки будет достаточно.

  3. Если деток нет
    У "пустого" листа аккуратно обломите верхушку примерно на треть. Это сигнал для растения направить силы на образование новых ростков. Опытные цветоводы советуют делать это руками, но можно использовать и острые ножницы.

  4. Выберите правильное место
    Поставьте горшки в хорошо освещённое место, где есть яркий, но рассеянный солнечный свет.

Когда ждать результат

Уже через две недели после этих процедур можно увидеть первые признаки появления деток.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
