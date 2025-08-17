Удалите это после цветения, и розы отблагодарят пышным вторым цветом

Побеги роз срезают до почки, направленной наружу, для формирования куста

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — настоящие королевы сада. Но даже самые красивые цветы быстро теряют вид, если оставить их без внимания. После окончания первой волны цветения растениям нужна особая процедура, которая вернёт им силу и подарит новые бутоны — правильная обрезка.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Роза

Зачем розам обрезка после цветения

Без своевременной обрезки кусты тратят силы на формирование семян, а не на новые бутоны. В итоге цветение становится редким и скудным, а сад теряет яркость. Несколько простых приёмов помогут сохранить пышность и продлить сезон красоты.

Этапы обрезки роз

Если на побеге ещё есть бутоны

Увядший цветок просто аккуратно отломайте, не задевая остальные. Это позволит им спокойно раскрыться. Если цветок был единственным

Срежьте побег на треть длины. Используйте острый секатор и делайте косой срез — так вода не будет задерживаться на месте среза, а риск заражения сведётся к минимуму. Выбор направления среза

На внешних побегах срез выполняйте над почкой, направленной наружу. Так куст будет формироваться более аккуратным и раскрытым. Особенности ухода во второй половине лета

С июля и до осени все увядшие соцветия у роз просто отламывают. Это позволяет растениям сосредоточиться на вызревании побегов и подготовке к зиме.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

