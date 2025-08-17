Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Если малину не обрезать регулярно, она быстро дичает, ягоды мельчают, а урожайность падает. Многие садоводы берут секатор весной, но настоящие знатоки знают: вторая, не менее важная обрезка проводится в конце лета.

Обрезка малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Обрезка малины

Почему август важен

Малина плодоносит на двухлетних побегах. После сбора урожая такие стебли либо засыхают, либо дают слабые ростки, но обильных ягод от них уже не дождёшься. Зато питательные вещества они продолжают забирать у молодых побегов.

Если кусты растут в тени, ситуация усугубляется: плохой воздухообмен и густая листва создают условия для грибковых болезней. Августовская обрезка решает обе проблемы:

  • освобождает куст от ненужных побегов,

  • улучшает доступ света и воздуха,

  • помогает подготовить растения к зиме.

Как проводить обрезку в августе

Удалите старые побеги

  • Секатором срежьте коричневые стебли у самого основания, не оставляя пеньков.

Сформируйте молодые ростки

  • Если побег выше метра — укоротите верхушку. Так силы пойдут не на рост, а на укрепление.
  • Молодые побеги ниже метра вырежьте полностью, вместе с боковой порослью.

Выберите сильные ветви

  • Оставляйте только крепкие, здоровые побеги — именно они принесут урожай в следующем сезоне.

Проведите профилактику болезней и вредителей

  • При обнаружении лиловых пятен обработайте кусты 1%-ной бордоской жидкостью или медьсодержащим препаратом. Заодно можно провести защиту от вредителей.

Подкормите кусты

  • Используйте древесную золу: примерно стакан на квадратный метр, рассыпая в сухом виде. В августе свежий навоз или травяные настои применять нельзя.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
