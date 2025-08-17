Как подготовить малину к зиме и защитить от болезней одной обрезкой

Если малину не обрезать регулярно, она быстро дичает, ягоды мельчают, а урожайность падает. Многие садоводы берут секатор весной, но настоящие знатоки знают: вторая, не менее важная обрезка проводится в конце лета.
Малина плодоносит на двухлетних побегах. После сбора урожая такие стебли либо засыхают, либо дают слабые ростки, но обильных ягод от них уже не дождёшься. Зато питательные вещества они продолжают забирать у молодых побегов.
Если кусты растут в тени, ситуация усугубляется: плохой воздухообмен и густая листва создают условия для грибковых болезней. Августовская обрезка решает обе проблемы:
освобождает куст от ненужных побегов,
улучшает доступ света и воздуха,
помогает подготовить растения к зиме.
Удалите старые побеги
Сформируйте молодые ростки
Выберите сильные ветви
Проведите профилактику болезней и вредителей
Подкормите кусты
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
