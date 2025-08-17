Дозаривание помидоров в условиях квартиры: быстрый и простой план

Картонная коробка с бананом ускоряет созревание томатов в квартире

Когда лето заканчивается, а на грядках ещё висят твёрдые томаты, садоводы начинают искать самые быстрые и надёжные способы довести урожай до идеала. В ход идут десятки идей — от классических до совершенно неожиданных.

Некоторые дачники, например, кладут помидоры в… валенки. Там тепло и темно, а это как раз то, что нужно для созревания. Главное — не забыть про урожай и не обнаружить его только зимой.

Способ первый: солнечная подзарядка

Самый популярный метод — разместить томаты на подоконнике южного окна или на застеклённом балконе. Плоды нужно раскладывать чашелистиками вниз, чтобы они лежали устойчиво.

Чтобы солнечные лучи не пересушили кожицу, сверху помидоры прикрывают тонкой белой хлопчатобумажной тканью. Так тепло и свет будут работать на созревание, а не на увядание.

Способ второй: "газовая камера" для томатов

Ещё один действенный приём — использовать обычную картонную коробку. В неё аккуратно укладывают помидоры, а рядом кладут спелое яблоко или банан.

Секрет в том, что фрукты выделяют этилен — природный газ, который ускоряет созревание овощей. Чтобы эффект был максимальным, коробку нужно плотно закрыть: тогда этилен останется внутри, а результат будет заметен уже через несколько дней.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

