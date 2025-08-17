Виолы без перерыва: 5 приёмов для клумбы, цветущей всё лето

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самосев виол сохраняют без рыхления почвы и при регулярном поливе
1:33
Садоводство

Виолы — одни из самых неприхотливых и благодарных декоративных растений. Они стойко переносят жару, а при правильном уходе будут радовать цветами с весны до осени. Вот пять проверенных приёмов, которые помогут создать огромную, постоянно цветущую клумбу.

Виола
Фото: creativecommons.org by Andrey is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Виола

1. Забудьте о навозе после посадки

Органику вносят только на этапе подготовки клумбы. В дальнейшем виолы лучше подкармливать минеральными удобрениями и настоями трав — так цветы будут пышными, а листья останутся здоровыми.

2. Достаток солнца

В тени виолы перестают цвести, поэтому выбирайте солнечные участки или лёгкую полутень. Чем больше света — тем дольше и обильнее цветение.

3. Правильный полив

Хотя виолы терпят кратковременную засуху, пересыхание почвы замедлит рост и цветение. Поливайте так, чтобы земля была слегка влажной, и не допускайте образования твёрдой корки на поверхности.

4. Избегайте переувлажнения

Застой воды губителен для корней. Не сажайте виолы в низинах и обеспечьте хороший дренаж — иначе растения начнут болеть и выпадать.

5. Контролируйте размножение

Семенные коробочки можно срывать, досушивать в помещении, а затем высевать в нужные места. При самосеве важно не рыхлить землю и регулярно поливать, иначе проклюнувшиеся семена погибнут.

Уточнения

Виола (итал. viola) — семейство струнных смычковых музыкальных инструментов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
