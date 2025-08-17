Когда свеклу пора выкапывать: 4 признака спелости, которые не подведут

Даже опытные огородники иногда сомневаются, стоит ли уже доставать корнеплоды из земли или подождать ещё. Ошибка может стоить потери вкуса и качества, поэтому ориентируйтесь на четыре проверенных признака, которые помогут определить идеальный момент для сбора свёклы.
Если вы ведёте огородный календарь, то задача упрощается:
Раннеспелые сорта — 50-80 дней от всходов.
Среднеспелые — 80-100 дней.
Позднеспелые — до 110 дней.
Пожелтевшие, слегка повядшие листья и "улёгшаяся" ботва — верный сигнал, что через 5-7 дней можно приступать к уборке.
Выберите 1-2 корнеплода и оцените их размер. Если они достигли сортовой нормы, ждать прибавки уже не стоит — пора выкапывать весь урожай.
Серо-серебристые наросты и разводы в верхушечной части корнеплода, у основания черешков — ещё один знак полной зрелости. При их появлении смело берите лопату.
