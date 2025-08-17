Когда свеклу пора выкапывать: 4 признака спелости, которые не подведут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пожелтевшая и увядшая ботва сигнализирует о готовности свеклы к уборке
Садоводство

Даже опытные огородники иногда сомневаются, стоит ли уже доставать корнеплоды из земли или подождать ещё. Ошибка может стоить потери вкуса и качества, поэтому ориентируйтесь на четыре проверенных признака, которые помогут определить идеальный момент для сбора свёклы.

Свекла, только что выкопанная из земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Свекла, только что выкопанная из земли

1. Сроки созревания по дате посадки

Если вы ведёте огородный календарь, то задача упрощается:

  • Раннеспелые сорта — 50-80 дней от всходов.

  • Среднеспелые — 80-100 дней.

  • Позднеспелые — до 110 дней.

2. Состояние ботвы

Пожелтевшие, слегка повядшие листья и "улёгшаяся" ботва — верный сигнал, что через 5-7 дней можно приступать к уборке.

3. Пробная выкопка

Выберите 1-2 корнеплода и оцените их размер. Если они достигли сортовой нормы, ждать прибавки уже не стоит — пора выкапывать весь урожай.

4. Характерные наросты

Серо-серебристые наросты и разводы в верхушечной части корнеплода, у основания черешков — ещё один знак полной зрелости. При их появлении смело берите лопату.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (диал. на юге России буря́к, бура́к; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
