Ценное сырьё с грядки: зачем огородники берегут кукурузные стебли

Вырастив кукурузу, вы получаете не только сладкие и сочные початки, но и целый запас универсального материала, который может пригодиться в хозяйстве. Опытные дачники знают: избавляться от стеблей и листьев — большая ошибка.

Корм для животных

Зелёные стебли и листья идеально подходят для приготовления силоса. Этот питательный корм ценится в животноводстве, а значит, ваш урожай принесёт двойную пользу.

Природный строительный материал

Прочные кукурузные стебли после сушки можно использовать для временных заборов и перегородок на участке. Они хорошо держат форму и служат достаточно долго, чтобы переждать сезон.

Листья как укрывной материал

Оставшиеся после уборки листья — отличная защита для растений в прохладный сезон. Ими можно укрывать грядки или молодые посадки, создавая дополнительный слой теплоизоляции.

Защита от грызунов

Если в саду часто появляются животные, которые обгрызают кору деревьев, сухие стебли помогут сохранить штамбы — просто обвяжите ими стволы.

Опора для молодых саженцев

Кукурузные стебли можно использовать и для подвязки молодых деревьев. Такая опора удержит саженец даже при сильных порывах ветра.

