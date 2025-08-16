Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Роза Сябитова раскритиковала идею ввести штрафы за измену
Фондовый рынок РФ отреагировал падением после переговоров Путина и Трампа
Деревня Скопелло на Сицилии сочетает пляжный отдых с гастрономией и природой
Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха авторынка ЕС
Учёные из Швеции доказали: препараты от СДВГ снижают риск преступного поведения и наркозависимости
Лимонная кислота эффективно растворяет известковый налёт на сантехнике
Микроиглы: ваш путь к идеальной коже или риск — мнение косметолога Кызымко
Пекари рекомендуют использовать тёплую жидкость и выдержку для подъёма теста
Эксперты: углеводы до и белок после тренировки — формула для плоского живота

Ценное сырьё с грядки: зачем огородники берегут кукурузные стебли

Листья кукурузы применяют как укрывной материал для растений
1:20
Садоводство

Вырастив кукурузу, вы получаете не только сладкие и сочные початки, но и целый запас универсального материала, который может пригодиться в хозяйстве. Опытные дачники знают: избавляться от стеблей и листьев — большая ошибка.

Кукуруза
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кукуруза

Корм для животных

Зелёные стебли и листья идеально подходят для приготовления силоса. Этот питательный корм ценится в животноводстве, а значит, ваш урожай принесёт двойную пользу.

Природный строительный материал

Прочные кукурузные стебли после сушки можно использовать для временных заборов и перегородок на участке. Они хорошо держат форму и служат достаточно долго, чтобы переждать сезон.

Листья как укрывной материал

Оставшиеся после уборки листья — отличная защита для растений в прохладный сезон. Ими можно укрывать грядки или молодые посадки, создавая дополнительный слой теплоизоляции.

Защита от грызунов

Если в саду часто появляются животные, которые обгрызают кору деревьев, сухие стебли помогут сохранить штамбы — просто обвяжите ими стволы.

Опора для молодых саженцев

Кукурузные стебли можно использовать и для подвязки молодых деревьев. Такая опора удержит саженец даже при сильных порывах ветра.

Уточнения

Кукуру́за са́харная, также маи́с (лат. Zéa máys) — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение
Наука и техника
Ави Лёб: межзвёздный объект 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение Аудио 
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород
Домашние животные
Лабрадор и золотистый ретривер признаны одними из самых преданных пород Аудио 
Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере
Недвижимость
Льняные шторы идеально подчеркнут светлые обои в интерьере Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Последние материалы
Деревня Скопелло на Сицилии сочетает пляжный отдых с гастрономией и природой
Фондовый рынок РФ отреагировал падением после переговоров Путина и Трампа
Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха авторынка ЕС
Учёные из Швеции доказали: препараты от СДВГ снижают риск преступного поведения и наркозависимости
Лимонная кислота эффективно растворяет известковый налёт на сантехнике
Пекари рекомендуют использовать тёплую жидкость и выдержку для подъёма теста
Микроиглы: ваш путь к идеальной коже или риск — мнение косметолога Кызымко
Эксперты: углеводы до и белок после тренировки — формула для плоского живота
Одышка при подъёме по лестнице: вот когда пора обратиться к врачу
Горячая вода при использовании измельчителя отходов может вызвать засоры в трубах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.