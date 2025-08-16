Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 500 работников покинули шахту Спиридоновская в Кузбассе
Лариса Гузеева заявила, что в жизни она ведёт себя не так, как в Давай поженимся
Листья кукурузы применяют как укрывной материал для растений
Кунжутное и тыквенное масло улучшают вкус и усиливают пользу овощного салата
Спринт, фартлек, холмы и HIIT: 4 тренировки на беговой дорожке для сжигания жира
Гарвардское исследование назвало опасный для возникновения диабета способ приготовления картофеля
Эксперты советуют мыть автомобиль не реже раза в неделю
Кальций из молочных продуктов усваивается лучше, чем из растительных источников
Гребнистый крокодил ежедневно съедает до двух коров у берегов Австралии

Белокочанная-гигант: три приёма для рекордного размера капусты

Монофосфат калия в августе помогает вырастить крупные кочаны капусты
1:34
Садоводство

Вырастить капусту так, чтобы соседи ахнули, вполне реально — и для этого не нужны секретные агрономические приёмы. Достаточно в августе уделить ей чуть больше внимания и правильно подкормить.

Капуста
Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License
Капуста

Главное — успеть до конца августа

Пик роста кочанов приходится именно на конец лета. Если в этот период обеспечить растениям правильный уход, они наберут вес и плотность, а урожай превзойдёт ожидания даже у начинающих дачников.

Хитрость №1 — регулярный полив

Капуста любит влагу, и август в этом плане решающий. Поливают грядки каждые 2-3 дня, ориентируясь на погоду и влажность почвы. Земля должна промокнуть на глубину 10-15 см, а на один кочан уходит примерно 10 литров воды.

Хитрость №2 — защита золой

Древесная зола — старый и надёжный способ защитить капусту от вредителей. Ею посыпают кочан и почву вокруг него ранним утром, пока листья ещё влажные от росы. Так зола лучше прилипнет и дольше останется на поверхности.

Хитрость №3 — калийная подкормка

В августе капуста особенно отзывчива на монофосфат калия. Раствор готовят так: 1 столовая ложка удобрения на 10 литров отстоянной воды. Такая подкормка укрепляет кочаны и ускоряет их налив.

Если соединить все три приёма, капуста отблагодарит вас плотными, крупными и здоровыми кочанами, которыми можно гордиться.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Домашние животные
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов Аудио 
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах
Авто
Toyota RAV4, Honda CR-V служат дольше всего на российских дорогах Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Последние материалы
Яблочный уксус помогает бороться с сединой летом — естественный метод
Бег, прыжки и бёрпи заставят ваше сердце работать на полную
Анна Семенович пожаловалась на сервис в европейском ресторане
Гиды советуют: лучший вид на рисовые поля Хунхэ-Хани открывается из деревни Дуойишу
Гороховый суп получится гуще и ароматнее при добавлении масла и сахара
Исследование: stop/start экономит топливо, но сокращает срок службы мотора
Учёные нашли крупнейшую стратиграфическую инверсию в Северном море
Цедра грейпфрута снижает сахар и холестерин — благодаря флавоноиду нарингину
Удвоение пенсии: кто может рассчитывать на повышенные выплаты
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.