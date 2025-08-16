Белокочанная-гигант: три приёма для рекордного размера капусты

Монофосфат калия в августе помогает вырастить крупные кочаны капусты

Вырастить капусту так, чтобы соседи ахнули, вполне реально — и для этого не нужны секретные агрономические приёмы. Достаточно в августе уделить ей чуть больше внимания и правильно подкормить.

Фото: unsplash.com by Dan Cristian Pădureț is licensed under Free to use under the Unsplash License Капуста

Главное — успеть до конца августа

Пик роста кочанов приходится именно на конец лета. Если в этот период обеспечить растениям правильный уход, они наберут вес и плотность, а урожай превзойдёт ожидания даже у начинающих дачников.

Хитрость №1 — регулярный полив

Капуста любит влагу, и август в этом плане решающий. Поливают грядки каждые 2-3 дня, ориентируясь на погоду и влажность почвы. Земля должна промокнуть на глубину 10-15 см, а на один кочан уходит примерно 10 литров воды.

Хитрость №2 — защита золой

Древесная зола — старый и надёжный способ защитить капусту от вредителей. Ею посыпают кочан и почву вокруг него ранним утром, пока листья ещё влажные от росы. Так зола лучше прилипнет и дольше останется на поверхности.

Хитрость №3 — калийная подкормка

В августе капуста особенно отзывчива на монофосфат калия. Раствор готовят так: 1 столовая ложка удобрения на 10 литров отстоянной воды. Такая подкормка укрепляет кочаны и ускоряет их налив.

Если соединить все три приёма, капуста отблагодарит вас плотными, крупными и здоровыми кочанами, которыми можно гордиться.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

