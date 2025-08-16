Когда другие цветы сдаются осени, гладиолусы ещё празднуют лето: всё решает тайная подкормка в августе

В ярком "параде" садовых цветов гладиолусы всегда выделяются особой грацией и величием. Их вытянутые цветоносы с россыпью бутонов заставляют задержать взгляд, а многоцветные гроздья лепестков словно оживляют участок, добавляя ему торжественности. Неудивительно, что эти растения так любимы у садоводов.
Поздние сорта гладиолусов способны радовать цветением до конца октября, но только при правильной августовской подкормке. Этот месяц — переломный момент, когда от грамотного питания зависит продолжительность и пышность цветения.
В начале цветения азотные подкормки уже исключают: они стимулируют рост зелёной массы в ущерб бутонам. Вместо них гладиолусам необходим:
Суперфосфат — 30-40 г на квадратный метр,
Калийные удобрения — 15-20 г на квадратный метр.
Такой состав укрепляет стебли, помогает цветкам набрать насыщенный цвет и продлевает их декоративность.
Когда лето близится к завершению, растения поддерживают раствором марганцовки — 5 г на 10 литров воды. Эта обработка укрепляет иммунитет цветов и помогает им дольше оставаться в форме.
При соблюдении этой простой схемы гладиолусы могут пышно цвести вплоть до середины осени, украшая сад даже в прохладные дни.
Шпажник или Гладио́лус (лат. Gladíolus) — род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые (Iridaceae).
