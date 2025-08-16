Луковые перья — на грядку, а не в мусор: проверенный деревенский приём

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сухие перья лука допустимо компостировать при глубоком закапывании
1:50
Садоводство

Многие дачники считают, что засохшие луковые перья — это мусор, которому место только в компостной куче. Но на самом деле даже эти остатки урожая могут послужить на пользу хозяйству, если знать правильные приёмы.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Деревенская традиция, о которой забыли

Ещё несколько десятилетий назад в деревнях из луковых перьев делали косы и заплетали в них целые связки головок. Такие плетёнки подвешивали в сараях или кладовках, и лук хранился долго, не загнивал и всегда был под рукой. Сегодня этот способ почти ушёл в прошлое, его можно увидеть разве что в деревенских домах или в ресторанах с этническим интерьером. Современные огородники чаще выбирают пластиковые ящики и корзины.

Можно ли отправить в компост

Лук и чеснок известны своей способностью подавлять бактерии, поэтому многие боятся класть их в компост. Но при правильном подходе это не только безопасно, но и полезно.

Чтобы избежать неприятного запаха, закладывайте остатки лука в яму глубиной не менее 25-30 см. Это убережёт вас и соседей от резкого аромата гниющего овоща.

Несколько правил для удачного компостирования

  1. Размер имеет значение — чем крупнее куски, тем дольше они будут перегнивать.

  2. Запах можно контролировать — переложите отходы газетой или картоном, чтобы минимизировать зловоние.

  3. Кислотность под контролем — добавьте в яму другие растительные остатки, которые уравновесят кислотность.

Единственный нюанс — лук может немного замедлить процесс разложения, так как воздействует на полезные бактерии. Но со временем всё перегниёт, и вы получите ценное удобрение.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
