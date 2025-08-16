Луковые перья — на грядку, а не в мусор: проверенный деревенский приём

Многие дачники считают, что засохшие луковые перья — это мусор, которому место только в компостной куче. Но на самом деле даже эти остатки урожая могут послужить на пользу хозяйству, если знать правильные приёмы.
Ещё несколько десятилетий назад в деревнях из луковых перьев делали косы и заплетали в них целые связки головок. Такие плетёнки подвешивали в сараях или кладовках, и лук хранился долго, не загнивал и всегда был под рукой. Сегодня этот способ почти ушёл в прошлое, его можно увидеть разве что в деревенских домах или в ресторанах с этническим интерьером. Современные огородники чаще выбирают пластиковые ящики и корзины.
Лук и чеснок известны своей способностью подавлять бактерии, поэтому многие боятся класть их в компост. Но при правильном подходе это не только безопасно, но и полезно.
Чтобы избежать неприятного запаха, закладывайте остатки лука в яму глубиной не менее 25-30 см. Это убережёт вас и соседей от резкого аромата гниющего овоща.
Размер имеет значение — чем крупнее куски, тем дольше они будут перегнивать.
Запах можно контролировать — переложите отходы газетой или картоном, чтобы минимизировать зловоние.
Кислотность под контролем — добавьте в яму другие растительные остатки, которые уравновесят кислотность.
Единственный нюанс — лук может немного замедлить процесс разложения, так как воздействует на полезные бактерии. Но со временем всё перегниёт, и вы получите ценное удобрение.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
