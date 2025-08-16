Подкормка смородины и крыжовника осенью: секрет богатого урожая на следующий год

После сбора ягод кустарники остаются ослабленными — за лето они тратят значительное количество питательных веществ. Осенью растениям необходимо помочь восстановить силы, чтобы весной они активно тронулись в рост и заложили будущий урожай.
В конце октября под каждый куст вносят перепревший навоз — около 0,5 ведра.
В сентябре выполняют минеральную подкормку:
сернокислый калий — 15 г/м²;
суперфосфат — 30 г/м².
Для комплексного питания используют смесь:
10-15 кг перегноя;
60 г суперфосфата;
40 г калийной соли.
Перед зимовкой вносят сернокислый калий — 15-20 г/м².
Раз в 3-4 года добавляют литр древесной золы.
Хороший эффект даёт перегной — по ведру на куст. Возможен комбинированный вариант:
8-15 кг перегноя;
40 г сульфата калия.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
