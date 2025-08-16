Подкормка смородины и крыжовника осенью: секрет богатого урожая на следующий год

Крыжовник перед зимовкой подкармливают перегноем и древесной золой

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После сбора ягод кустарники остаются ослабленными — за лето они тратят значительное количество питательных веществ. Осенью растениям необходимо помочь восстановить силы, чтобы весной они активно тронулись в рост и заложили будущий урожай.

Фото: commons.wikimedia.org by Kpjas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крыжовник

Смородина

В конце октября под каждый куст вносят перепревший навоз — около 0,5 ведра.

В сентябре выполняют минеральную подкормку:

сернокислый калий — 15 г/м²;

суперфосфат — 30 г/м².

Для комплексного питания используют смесь:

10-15 кг перегноя;

60 г суперфосфата;

40 г калийной соли.

Крыжовник

Перед зимовкой вносят сернокислый калий — 15-20 г/м².

Раз в 3-4 года добавляют литр древесной золы.

Хороший эффект даёт перегной — по ведру на куст. Возможен комбинированный вариант:

8-15 кг перегноя;

40 г сульфата калия.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

