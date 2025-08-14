Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Знаки сужения дороги в городе ставят за 50–100 метров до опасного места – нормы ПДД
Как приготовить шри-ланкийское ризотто: рецепт с рисом и чили
Пермский завод Вега увеличил чистую прибыль на рекордные 62%
Гнилые яблоки на дереве и под ним становятся источником монилиоза в саду
ALMA и Джеймс Уэбб нашли кристаллизацию минералов у звезды HOPS-315
Захват, стерилизатор и отделитель косточек упрощают процесс домашней консервации
Откровение для худеющих: добавьте грейпфрут в овсянку и ускорьте метаболизм
Анастасия Волочкова назвала свадьбу дочери Ариадны дружескими посиделками
Кулинары отмечают: для идеальной текстуры бланманже важно выдержать охлаждение 6–8 часов

Один забытый фрукт, который превращает зелёные помидоры в алые за 72 часа

Этилен из яблок ускоряет созревание помидоров в домашних условиях
1:38
Садоводство

Когда лето подходит к концу, последние плоды на кустах всё ещё упорно зеленеют. Но есть способ заставить их дозреть за считанные дни — с помощью обычного пластикового контейнера и… яблок.

Томаты в теплице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Томаты в теплице

Мини-теплица на кухне

Для начала аккуратно снимите с кустов целые, неповреждённые помидоры. На дно чистого контейнера положите одно-два спелых яблока — они выделяют природный газ этилен, который запускает процесс созревания. Помидоры разместите сверху, оставляя между ними небольшое расстояние, чтобы газ свободно циркулировал.

Закройте контейнер крышкой и поставьте его в тёмное, тёплое место при температуре около 20-25°C. Уже через 3-5 дней (в зависимости от степени зрелости плодов) помидоры начнут активно краснеть.

Важно: раз в день открывайте крышку для проветривания — это предотвратит образование конденсата и развитие плесени.

Почему это работает

Этилен действует как гормон созревания, ускоряя биохимические процессы в плодах. Такой метод особенно полезен осенью, когда приближаются холода или растения уже поражены болезнями, и ждать естественного дозревания на кустах нет времени.

Другие приёмы ускорения созревания

  • За месяц до сбора урожая прекратите полив и подкормку.
  • Еженедельно удаляйте 2-3 нижних листа, чтобы направить силы растения на плоды.
  • Прищипните верхушки и побеги — это остановит образование новых завязей.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора
Новости спорта
Фитнес-тренеры составили 15-минутную тренировку для глубоких мышц кора Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Знаки сужения дороги в городе ставят за 50–100 метров до опасного места – нормы ПДД
Как приготовить шри-ланкийское ризотто: рецепт с рисом и чили
Пермский завод Вега увеличил чистую прибыль на рекордные 62%
Гнилые яблоки на дереве и под ним становятся источником монилиоза в саду
ALMA и Джеймс Уэбб нашли кристаллизацию минералов у звезды HOPS-315
Захват, стерилизатор и отделитель косточек упрощают процесс домашней консервации
Откровение для худеющих: добавьте грейпфрут в овсянку и ускорьте метаболизм
Анастасия Волочкова назвала свадьбу дочери Ариадны дружескими посиделками
Кулинары отмечают: для идеальной текстуры бланманже важно выдержать охлаждение 6–8 часов
Врачи назвали простое упражнение для снижения жира на животе — быстрая ходьба
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.