Один забытый фрукт, который превращает зелёные помидоры в алые за 72 часа

Когда лето подходит к концу, последние плоды на кустах всё ещё упорно зеленеют. Но есть способ заставить их дозреть за считанные дни — с помощью обычного пластикового контейнера и… яблок.
Для начала аккуратно снимите с кустов целые, неповреждённые помидоры. На дно чистого контейнера положите одно-два спелых яблока — они выделяют природный газ этилен, который запускает процесс созревания. Помидоры разместите сверху, оставляя между ними небольшое расстояние, чтобы газ свободно циркулировал.
Закройте контейнер крышкой и поставьте его в тёмное, тёплое место при температуре около 20-25°C. Уже через 3-5 дней (в зависимости от степени зрелости плодов) помидоры начнут активно краснеть.
Важно: раз в день открывайте крышку для проветривания — это предотвратит образование конденсата и развитие плесени.
Этилен действует как гормон созревания, ускоряя биохимические процессы в плодах. Такой метод особенно полезен осенью, когда приближаются холода или растения уже поражены болезнями, и ждать естественного дозревания на кустах нет времени.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.