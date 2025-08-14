Один забытый фрукт, который превращает зелёные помидоры в алые за 72 часа

Этилен из яблок ускоряет созревание помидоров в домашних условиях

Садоводство

Когда лето подходит к концу, последние плоды на кустах всё ещё упорно зеленеют. Но есть способ заставить их дозреть за считанные дни — с помощью обычного пластикового контейнера и… яблок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Томаты в теплице

Мини-теплица на кухне

Для начала аккуратно снимите с кустов целые, неповреждённые помидоры. На дно чистого контейнера положите одно-два спелых яблока — они выделяют природный газ этилен, который запускает процесс созревания. Помидоры разместите сверху, оставляя между ними небольшое расстояние, чтобы газ свободно циркулировал.

Закройте контейнер крышкой и поставьте его в тёмное, тёплое место при температуре около 20-25°C. Уже через 3-5 дней (в зависимости от степени зрелости плодов) помидоры начнут активно краснеть.

Важно: раз в день открывайте крышку для проветривания — это предотвратит образование конденсата и развитие плесени.

Почему это работает

Этилен действует как гормон созревания, ускоряя биохимические процессы в плодах. Такой метод особенно полезен осенью, когда приближаются холода или растения уже поражены болезнями, и ждать естественного дозревания на кустах нет времени.

Другие приёмы ускорения созревания

За месяц до сбора урожая прекратите полив и подкормку.

Еженедельно удаляйте 2-3 нижних листа, чтобы направить силы растения на плоды.

Прищипните верхушки и побеги — это остановит образование новых завязей.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

