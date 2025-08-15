Августовский лайфхак: что посадить сейчас, чтобы собрать урожай уже осенью

Август — лучшее время для посадки редиса и китайского дайкона

К концу лета многие уже мысленно прощаются с огородом до следующего сезона, но август может стать отличным временем для новой посадки — и даже для урожая до первых заморозков.

Как пояснила аспирант Пермского Политеха Анна Перевощикова, в этот период земля ещё теплая, а изнуряющая жара уже позади, что создаёт идеальные условия для укоренения растений и быстрого роста.

По её словам, уже через 20-25 дней после посадки в начале или середине августа можно собирать редис, летние сорта редьки и китайский дайкон. Чуть больше терпения — и через 50-60 дней поспеет брокколи. Из зелени быстро дадут урожай листовые салаты, руккола, укроп, шпинат, петрушка и кинза.

Есть и долгосрочные варианты: лук, чеснок, щавель, любисток и клубника сорта "Виктория" успеют укорениться до холодов, а плодами порадуют весной или летом следующего года, пишет "Газета.Ru".

Эксперт предупреждает, что в этом сезоне велика вероятность ранних заморозков, особенно в центральных и северных регионах. Чтобы защитить посадки, растения на ночь стоит прикрывать спанбондом, а днём открывать. Мульчирование поможет сохранить влагу и обезопасить корни от перепадов температур.

