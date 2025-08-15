Осы сошли с ума: августовское нашествие, от которого никто не скроется

К концу лета многие замечают: на террасах, в садах и даже в домах стало как-то слишком много полосатых гостей. Едва вы ставите на стол тарелку с фруктами или наливаете стакан сладкого напитка, как тут же над ними начинает кружить назойливая компания.
Что происходит с осами в августе и как защитить себя, пока они не испортили последние тёплые дни?
Весной и летом рабочие осы были заняты важным делом — кормили личинок и поддерживали жизнь в гнезде. Но к августу процесс размножения заканчивается, и обязанности в гнезде резко сокращаются. Освободившиеся насекомые начинают искать пищу для себя, а главным источником энергии становятся сладкие продукты. Вот почему в августе они буквально охотятся за фруктами, вареньем, газировкой и даже кусочками выпечки.
Сладкие запахи действуют на них как магнит. Осы не брезгуют и другими угощениями — мясом, рыбой, но именно сахарные лакомства заставляют их чаще появляться вблизи человека.
Хотя осы и могут раздражать, они не всегда агрессивны. Чтобы минимизировать их присутствие, достаточно соблюдать несколько правил:
Укус осы — неприятное, но обычно не смертельное событие. Опасность возникает, если у человека есть аллергия на яд: возможны отёк языка, затруднённое дыхание, головокружение. В таких случаях нужна срочная медицинская помощь. Людям с подтверждённой аллергией важно иметь при себе автоинъектор с адреналином.
В отличие от пчёл, осы могут жалить несколько раз, так как их жало не остаётся в коже.
О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых. В общем смысле осы — это весь инфраотряд за исключением пчёл и муравьёв.
