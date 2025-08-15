Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Век живи, век учись: опытные мясники перестали жарить мясо на масле — повышаем качество блюда
Команда собак-спасателей работает на пляже Лас-Линдес в Испании
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика

Осы сошли с ума: августовское нашествие, от которого никто не скроется

Чтобы избавиться от ос высадите на участке или балконе мяту
2:15
Садоводство

К концу лета многие замечают: на террасах, в садах и даже в домах стало как-то слишком много полосатых гостей. Едва вы ставите на стол тарелку с фруктами или наливаете стакан сладкого напитка, как тут же над ними начинает кружить назойливая компания.

Оса на листе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оса на листе

Что происходит с осами в августе и как защитить себя, пока они не испортили последние тёплые дни?

Почему в конце лета ос так много

Весной и летом рабочие осы были заняты важным делом — кормили личинок и поддерживали жизнь в гнезде. Но к августу процесс размножения заканчивается, и обязанности в гнезде резко сокращаются. Освободившиеся насекомые начинают искать пищу для себя, а главным источником энергии становятся сладкие продукты. Вот почему в августе они буквально охотятся за фруктами, вареньем, газировкой и даже кусочками выпечки.

Сладкие запахи действуют на них как магнит. Осы не брезгуют и другими угощениями — мясом, рыбой, но именно сахарные лакомства заставляют их чаще появляться вблизи человека.

Как отвадить ос от вашего стола

Хотя осы и могут раздражать, они не всегда агрессивны. Чтобы минимизировать их присутствие, достаточно соблюдать несколько правил:

  • высадите на участке или балконе мяту, тимьян, базилик — их запахи отпугивают насекомых;
  • избегайте яркой одежды и резких ароматов духов в сезон осиной активности;
  • храните сладости, напитки и фрукты в закрытых контейнерах;
  • ходите по саду в обуви — осы иногда строят гнёзда прямо в земле.

Если всё-таки ужалила оса

Укус осы — неприятное, но обычно не смертельное событие. Опасность возникает, если у человека есть аллергия на яд: возможны отёк языка, затруднённое дыхание, головокружение. В таких случаях нужна срочная медицинская помощь. Людям с подтверждённой аллергией важно иметь при себе автоинъектор с адреналином.

В отличие от пчёл, осы могут жалить несколько раз, так как их жало не остаётся в коже.

Уточнения

О́сы (лат. vespae) — не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих (Aculeata) отряда перепончатокрылых. В общем смысле осы — это весь инфраотряд за исключением пчёл и муравьёв.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Теория Верлинде объясняет вращение галактик без тёмной материи
Наука и техника
Теория Верлинде объясняет вращение галактик без тёмной материи Аудио 
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью
Домашние животные
Издавайте шум в лесу, чтобы снизить вероятность неожиданной встречи с рысью Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
Земля — не родная планета? Новая версия происхождения человечества ломает привычную картину
Горе в семье Сергея Маковецкого: его жена перестаёт узнавать мужа
Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова Легенды ядерного легкового транспорта: Ford, Cadillac и Волгу пытались сделать атомными Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Гризли и бурый медведь: в чём разница между американцем и нашим Топтыгиным
Секрет советской кухни: торт из печенья и сгущенки, который готовится за 15 минут
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Из заброшенного куска земли в райский уголок: как превратить дачу в место силы
Последние материалы
США назначили $6 млн за сведения о менеджерах российской криптобиржи Garantex
Простой рецепт против плесени в ванной: сода, вода и чайное дерево
Белые акулы восстановились после ледникового кризиса 25 тысяч лет назад
Этот аксессуар заменит вам ободок, ремень и топ — модницы в восторге
Фитнес-эксперт Ротач рекомендовала зарядку для энергии и снижения веса
Валерий Сюткин показал пятилетнего сына в день рождения мальчика
Учёные создали веганский сыр: что это значит для рынка растительных продуктов
Выгорание чаще встречается у людей, работающих с людьми — эксперт
Врачи предупредили о вреде жестких диет для психики и пищеварения
Юрист Георгиева назвала распространённые схемы мошенничества при покупке жилья
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.