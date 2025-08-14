Забудьте о зубчиках: выращивайте огромный чеснок из бульбочек — соседи обзавидуются

Большинство сажает чеснок зубчиками, даже не догадываясь, что в стрелках таится настоящий клад — бульбочки. Эти крошечные семена, спрятанные в соцветиях, могут подарить вам десятки головок крепкого, здорового чеснока, а заодно омолодить сорт.
В одном зонтике может быть несколько десятков семян. Всего 4-5 стрелок способны дать материал для двух сотен головок чеснока. Плюс бульбочки почти не болеют, ведь они не касаются земли и защищены плотной оболочкой. А ещё - это способ вернуть размер луковиц, если сорт начал мельчать.
Но есть нюанс, пишет novochag.ru.
Чудо-урожай придётся ждать два года: в первый сезон вы получите однозубки, которые потом снова отправятся в землю. Подходит метод только для озимого чеснока.
В конце июня — начале июля у чеснока появляются стрелки. Обычно их срезают, чтобы питание шло в головку, но для размножения оставьте 4-5 самых мощных. Когда стрелка выпрямится, срежьте её, свяжите в пучок и подвесьте в тёмном месте на месяц. После дозревания храните соцветия в сухом помещении при 18-20 °C.
Когда сажать?
Осенние посадки выкапывают вместе с озимым чесноком, сушат и в сентябре высаживают снова — на следующий год они дадут полноценные головки. Весенние посадки оставляют зимовать прямо в грядке.
