Забудьте о зубчиках: выращивайте огромный чеснок из бульбочек — соседи обзавидуются

Семена озимого чеснока дают крупный урожай

Большинство сажает чеснок зубчиками, даже не догадываясь, что в стрелках таится настоящий клад — бульбочки. Эти крошечные семена, спрятанные в соцветиях, могут подарить вам десятки головок крепкого, здорового чеснока, а заодно омолодить сорт.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

Почему стоит попробовать бульбочки

В одном зонтике может быть несколько десятков семян. Всего 4-5 стрелок способны дать материал для двух сотен головок чеснока. Плюс бульбочки почти не болеют, ведь они не касаются земли и защищены плотной оболочкой. А ещё - это способ вернуть размер луковиц, если сорт начал мельчать.

Но есть нюанс, пишет novochag.ru.

Чудо-урожай придётся ждать два года: в первый сезон вы получите однозубки, которые потом снова отправятся в землю. Подходит метод только для озимого чеснока.

Как собрать семена

В конце июня — начале июля у чеснока появляются стрелки. Обычно их срезают, чтобы питание шло в головку, но для размножения оставьте 4-5 самых мощных. Когда стрелка выпрямится, срежьте её, свяжите в пучок и подвесьте в тёмном месте на месяц. После дозревания храните соцветия в сухом помещении при 18-20 °C.

Подготовка к посадке

Отберите крупные, целые бульбочки.

Замочите на 12 часов в солевом растворе (1 ст. ложка соли на литр воды).

Подсушите и снова переберите, оставив самые крепкие.

Когда сажать?

Осенью — конец сентября — начало октября.

Весной — как можно раньше, в апреле-мае.

Посадка пошагово

Выберите солнечный участок с рыхлой, чистой от сорняков почвой.

Сделайте бороздки глубиной 5-6 см на расстоянии 15 см друг от друга.

Разложите бульбочки донцем вниз с промежутком 2-3 см.

Присыпьте землёй, замульчируйте листьями, соломой или торфом.

Полейте, чтобы семена плотнее прилегли к почве.

Когда собирать урожай

Осенние посадки выкапывают вместе с озимым чесноком, сушат и в сентябре высаживают снова — на следующий год они дадут полноценные головки. Весенние посадки оставляют зимовать прямо в грядке.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

