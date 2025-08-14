Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
СНТ без бизнеса: с осени запретят зарабатывать на своём дачном участке

Садоводство

С начала осени 2025 года жизнь в российских садовых товариществах изменится: вступает в силу закон, который практически полностью перекроет возможности для коммерции на землях СНТ. Теперь дача — только для отдыха и личного пользования.

Под запрет попадёт привычная для многих подработка: нельзя будет продавать излишки урожая прямо с участка, ремонтировать технику соседям в гараже, держать мастерские или сдавать дом в посуточную аренду. Разрешено выращивать овощи и фрукты, но лишь для себя.

Хотите продать — отправляйтесь на рынок или ярмарку. Даже бабушка, торгующая огурцами у калитки, теперь рискует нарушить закон, пишет РИА "Новости".

Ещё жёстче правила становятся, если есть наёмный помощник по хозяйству. В этом случае придётся регистрировать фермерское хозяйство, брать свой участок у себя в долгосрочную аренду и вести всё официально. Без этого любая продажа будет считаться нарушением.

Полностью запрещены магазины, кафе, гостиницы, кузницы, мастерские и любые офисы в СНТ. Чтобы продолжить бизнес, владельцам придётся переводить землю в другую категорию — процесс, который юристы называют сложным и в ряде случаев почти нереальным.

Нарушителей ждут штрафы: для частных лиц — от 10 тысяч рублей или 0,5-1% от кадастровой стоимости участка, для юридических лиц — до 200 тысяч. Эксперты предупреждают: для мелких ремесленников, фермеров и владельцев гостевых домов это может стать концом привычного заработка.

Садоводческие некоммерческие товарищества — вид некоммерческих организаций в Российской Федерации.

