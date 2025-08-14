Корни вместо удобрений: дешёвый способ восстановить плодородие почвы

После того как урожай собран, у многих огородников возникает один и тот же вопрос: что делать с корнями, оставшимися в земле? Оказывается, при грамотном подходе они могут стать настоящим сокровищем для грядки.
Корни растений — это не просто сухие остатки, а настоящий запас питательных веществ, накопленных за весь сезон. Когда они разлагаются, эти элементы возвращаются в почву, обогащая её.
Но не все корни одинаково полезны. Например, у злаковых структура слишком плотная, и их лучше полностью удалить. Корни томатов и картофеля нужно обязательно выкапывать — они могут хранить споры фитофтороза и других болезней.
После удаления или заделки корней стоит обработать почву раствором фитоспорина, чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов.
Есть и приятный бонус: оставшиеся на зиму корни создают в плотной почве естественные каналы для влаги и воздуха, улучшая её структуру. А весной перегнившие остатки станут мягким, сбалансированным органическим удобрением для молодых растений.
Таким образом, правильное обращение с растительными остатками помогает сохранить плодородие земли без лишних затрат и химии, а осенняя подготовка закладывает основу богатого урожая.
