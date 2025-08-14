Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Агрономы назвали корни, которые полезно оставлять в земле осенью
1:54
Садоводство

После того как урожай собран, у многих огородников возникает один и тот же вопрос: что делать с корнями, оставшимися в земле? Оказывается, при грамотном подходе они могут стать настоящим сокровищем для грядки.

Полив почвы в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Полив почвы в огороде

Корни растений — это не просто сухие остатки, а настоящий запас питательных веществ, накопленных за весь сезон. Когда они разлагаются, эти элементы возвращаются в почву, обогащая её.

Советы

  1. Оставлять в земле корни бобовых культур. Они насыщают грунт азотом и работают как натуральное удобрение.
  2. Измельчить корневища перед заделкой в почву. Чем меньше фрагменты, тем быстрее органика переработается в питательную смесь.
  3. Использовать специальные биопрепараты. Микроорганизмы в их составе ускоряют превращение растительных остатков в полезный гумус.

Но не все корни одинаково полезны. Например, у злаковых структура слишком плотная, и их лучше полностью удалить. Корни томатов и картофеля нужно обязательно выкапывать — они могут хранить споры фитофтороза и других болезней.

Обработка почвы

После удаления или заделки корней стоит обработать почву раствором фитоспорина, чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов.

Есть и приятный бонус: оставшиеся на зиму корни создают в плотной почве естественные каналы для влаги и воздуха, улучшая её структуру. А весной перегнившие остатки станут мягким, сбалансированным органическим удобрением для молодых растений.

Таким образом, правильное обращение с растительными остатками помогает сохранить плодородие земли без лишних затрат и химии, а осенняя подготовка закладывает основу богатого урожая.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
