Неделя — и плоды снова ровные: профилактика, о которой забывают дачники

Калийная подкормка помогает предотвратить деформацию огурцов в августе

Садоводство

К концу лета многие дачники замечают: плоды начинают искривляться и терять форму. Чаще всего причина не в болезнях или погоде, а в недостатке питания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кривые огурцы

Главный виновник — дефицит калия

К августу почва на грядках истощается, и растения особенно нуждаются в калии. При его нехватке плоды сужаются у плодоножки, листья желтеют по краям и скручиваются вниз.

Ошибки полива

Многие продолжают активно поливать огурцы, не восполняя дефицит питательных веществ. Избыток влаги при недостатке калия только ухудшает ситуацию.

Как быстро исправить положение

Разведите 1 столовую ложку сернокислого калия в 10 литрах воды и проведите внекорневую подкормку.

Опрыскивание по листьям даёт быстрый эффект, потому что питательные вещества поступают напрямую в растение. Делайте это вечером, в сухую погоду.

Уменьшите полив до 2–3 раз в неделю, чтобы корни лучше усваивали калий.

Результат

Через неделю новые завязи будут формироваться ровными. Уже выросшие кривые плоды не изменятся, но появление новых деформированных огурцов прекратится.

Профилактика на будущее

Весной добавляйте в почву золу — стакан на квадратный метр. Это обеспечит огурцы калием на весь сезон и предотвратит деформацию плодов.

Пара простых действий поможет собирать ровные, красивые огурцы до самых заморозков. Правильный уход продлит плодоношение и улучшит качество урожая, а растения будут здоровыми и крепкими.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

