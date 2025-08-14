Неделя — и плоды снова ровные: профилактика, о которой забывают дачники

К концу лета многие дачники замечают: плоды начинают искривляться и терять форму. Чаще всего причина не в болезнях или погоде, а в недостатке питания.
К августу почва на грядках истощается, и растения особенно нуждаются в калии. При его нехватке плоды сужаются у плодоножки, листья желтеют по краям и скручиваются вниз.
Многие продолжают активно поливать огурцы, не восполняя дефицит питательных веществ. Избыток влаги при недостатке калия только ухудшает ситуацию.
Через неделю новые завязи будут формироваться ровными. Уже выросшие кривые плоды не изменятся, но появление новых деформированных огурцов прекратится.
Весной добавляйте в почву золу — стакан на квадратный метр. Это обеспечит огурцы калием на весь сезон и предотвратит деформацию плодов.
Пара простых действий поможет собирать ровные, красивые огурцы до самых заморозков. Правильный уход продлит плодоношение и улучшит качество урожая, а растения будут здоровыми и крепкими.
Огуре́ц обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.