Последние бутоны роз: ошибка, которая лишит вас пышного сада

2:17
Садоводство

Розы любят внимание. Их пышные бутоны и нежный аромат делают их королевами сада, но после увядания цветков куст быстро теряет свою привлекательность. И тут перед садоводами встает вопрос — обрезать или оставить?

Розы
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розы

Нужно ли удалять увядшие цветы

Да. Удаление отцветших бутонов помогает растению перенаправить энергию на рост новых побегов, листьев и повторное цветение.
Гибридные чайные розы, грандифлоры и флорибунды особенно отзывчивы на такую "поддержку".

Для молодых кустов на первом году жизни увядший бутон срезают чуть выше верхнего пучка из трёх листьев, не удаляя слишком много, чтобы сохранить достаточно листвы для питания. Устоявшиеся розы можно обрезать смелее.

Поздним летом последние бутоны лучше оставить — так роза сформирует плоды (шиповник), замедлит рост и начнёт готовиться к зиме.

Как правильно обрезать розы

  • Используйте острые садовые ножницы.
  • Срез делайте под углом 45° примерно в 1,25 см над листом. Это позволит воде стекать и снизит риск грибковых заболеваний.
  • У взрослых кустов срезайте побег до первого пучка из пяти листьев, оставляя минимум два таких пучка на побеге.
  • Поздним летом также полезно удалить дикие побеги, которые часто появляются из корневища.

Возможные причины быстрого увядания бутонов

  • Неправильный полив — как избыток, так и нехватка влаги вызывают стресс.
  • Почва бедная питательными веществами — розы предпочитают плодородную и хорошо дренированную землю.
  • Ошибки в подкормке — недостаток удобрений или избыток азота ведёт к буйной листве и слабому цветению.
  • Вредители и болезни — тля, паутинный клещ, мучнистая роса и черная пятнистость способны ослабить куст.
  • Погодный стресс — длительные дожди, жара или похолодания сокращают срок жизни цветов.
  • Своевременная обрезка, грамотный уход и защита от вредителей помогут розам цвести дольше и пышнее.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
