Белые пятна, которые крадут урожай: что скрывают листья ваших помидоров

1:38
Садоводство

Помидоры — гордость любого дачника. Но, к сожалению, именно они чаще других страдают от болезней и вредителей. Один из тревожных сигналов — появление белых пятен на листьях. Это не просто косметический дефект: растение испытывает стресс и нуждается в помощи.

Августовская обрезка
Августовская обрезка

Мучнистая роса

Если на листьях вы заметили белый налёт, похожий на муку, — скорее всего, это мучнистая роса. Болезнь развивается в условиях жары и высокой влажности, особенно после обильных дождей.
Чтобы спасти растение:

  • удалите поражённые листья;
  • обрежьте куст для лучшей циркуляции воздуха;
  • используйте фунгицид с калием, серой, медью или маслом нима;
  • поливайте строго под корень, не смачивая листья.

Дефицит питательных веществ

Белые или обесцвеченные пятна на старых листьях могут быть признаком нехватки азота, кальция, магния или фосфора.
Что делать:

  • применяйте жидкие удобрения, например, на основе морских водорослей;
  • подкармливайте растения раз в неделю;
  • для точного диагноза сделайте тест почвы.

Томатная мана

Ещё один опасный враг — грибковая плесень. Она поражает листья, стебли и даже плоды, быстро распространяясь по грядке. Первые признаки — скручивание листьев и белый налёт на нижней стороне. Чаще встречается на уличных посадках, чем в теплицах.

Чтобы избежать распространения, важно вовремя удалять больные части растения и соблюдать севооборот.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
