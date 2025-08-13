Белые пятна, которые крадут урожай: что скрывают листья ваших помидоров

Мучнистая роса на томатах: признаки и эффективное лечение

Помидоры — гордость любого дачника. Но, к сожалению, именно они чаще других страдают от болезней и вредителей. Один из тревожных сигналов — появление белых пятен на листьях. Это не просто косметический дефект: растение испытывает стресс и нуждается в помощи.

Мучнистая роса

Если на листьях вы заметили белый налёт, похожий на муку, — скорее всего, это мучнистая роса. Болезнь развивается в условиях жары и высокой влажности, особенно после обильных дождей.

Чтобы спасти растение:

удалите поражённые листья;

обрежьте куст для лучшей циркуляции воздуха;

используйте фунгицид с калием, серой, медью или маслом нима;

поливайте строго под корень, не смачивая листья.

Дефицит питательных веществ

Белые или обесцвеченные пятна на старых листьях могут быть признаком нехватки азота, кальция, магния или фосфора.

Что делать:

применяйте жидкие удобрения, например, на основе морских водорослей;

подкармливайте растения раз в неделю;

для точного диагноза сделайте тест почвы.

Томатная мана

Ещё один опасный враг — грибковая плесень. Она поражает листья, стебли и даже плоды, быстро распространяясь по грядке. Первые признаки — скручивание листьев и белый налёт на нижней стороне. Чаще встречается на уличных посадках, чем в теплицах.

Чтобы избежать распространения, важно вовремя удалять больные части растения и соблюдать севооборот.

