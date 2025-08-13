Белые пятна, которые крадут урожай: что скрывают листья ваших помидоров

Помидоры — гордость любого дачника. Но, к сожалению, именно они чаще других страдают от болезней и вредителей. Один из тревожных сигналов — появление белых пятен на листьях. Это не просто косметический дефект: растение испытывает стресс и нуждается в помощи.
Если на листьях вы заметили белый налёт, похожий на муку, — скорее всего, это мучнистая роса. Болезнь развивается в условиях жары и высокой влажности, особенно после обильных дождей.
Чтобы спасти растение:
Белые или обесцвеченные пятна на старых листьях могут быть признаком нехватки азота, кальция, магния или фосфора.
Что делать:
Ещё один опасный враг — грибковая плесень. Она поражает листья, стебли и даже плоды, быстро распространяясь по грядке. Первые признаки — скручивание листьев и белый налёт на нижней стороне. Чаще встречается на уличных посадках, чем в теплицах.
Чтобы избежать распространения, важно вовремя удалять больные части растения и соблюдать севооборот.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
