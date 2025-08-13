Огурцы, которые превращаются в золото для следующего урожая

Большинство огурцов, которые мы срываем для салата, ещё слишком молоды для сбора семян. Чтобы получить качественный посевной материал, плоды нужно оставить на лозе до полной зрелости — они должны стать крупнее обычного и сменить цвет с зелёного на жёлтый или оранжевый.
Если вы выращиваете гибридные сорта, важно исключить перекрёстное опыление. Для этого:
Чтобы опылить цветок вручную:
Как только плод начнёт формироваться, можно снять защиту, но обязательно пометьте его, чтобы не перепутать с обычным урожаем.
Семенные огурцы должны оставаться на растении дольше обычного. Они становятся мягче, меняют цвет и увеличиваются в размере. Срывать их стоит только тогда, когда они уже непригодны в пищу.
Ручное опыление помогает даже в случаях, когда мало насекомых и плоды завязываются плохо. Так вы получите и больше урожая, и семена для будущих посадок.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.