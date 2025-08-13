Огурцы, которые превращаются в золото для следующего урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Большинство огурцов, которые мы срываем для салата, ещё слишком молоды для сбора семян. Чтобы получить качественный посевной материал, плоды нужно оставить на лозе до полной зрелости — они должны стать крупнее обычного и сменить цвет с зелёного на жёлтый или оранжевый.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Изоляция для чистоты сорта

Если вы выращиваете гибридные сорта, важно исключить перекрёстное опыление. Для этого:

  • Определите женские цветки (у их основания заметен маленький "мини-огурец").
  • Наденьте на них мешочки из хлопка или полиэстера.
  • Защитите и несколько мужских цветков, чтобы использовать их пыльцу.
  • Альтернатива — соорудить каркас с мелкой сеткой, полностью закрывающий растение. Это также убережёт от насекомых.

Ручное опыление

Чтобы опылить цветок вручную:

  • Соберите пыльцу с мужского цветка небольшой кисточкой.
  • Перенесите её на рыльце женского цветка.
  • Верните мешочек на место до появления плода.

Как только плод начнёт формироваться, можно снять защиту, но обязательно пометьте его, чтобы не перепутать с обычным урожаем.

Когда собирать

Семенные огурцы должны оставаться на растении дольше обычного. Они становятся мягче, меняют цвет и увеличиваются в размере. Срывать их стоит только тогда, когда они уже непригодны в пищу.

Дополнительный плюс метода

Ручное опыление помогает даже в случаях, когда мало насекомых и плоды завязываются плохо. Так вы получите и больше урожая, и семена для будущих посадок.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
