Сад без перерыва: растения, что зацветут быстрее, чем вы успеете заметить

Семь цветов, которые лучше всего сажать в августе

Август часто воспринимают как "пустой" месяц для садоводов: урожай уже собирают, а посадки будто бы ждать до весны. На самом деле именно сейчас можно заложить основу яркого осеннего сада. Посев некоторых цветов в августе подарит цветение до первых заморозков и даже дольше.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Календула

Мягкие осенние температуры идеально подходят растениям, которые плохо переносят летнюю жару. Посадка в этот период помогает им лучше укорениться и развиваться, а значит, сад будет радовать свежими красками до глубокой осени.

Цветы для августовской посадки

Календула

Цветёт всего через 30-40 дней после посева, не боится прохлады и способна цвести даже после первых заморозков.

Быстрорастущее растение, которое начинает радовать цветами уже через 50-60 дней. Привлекает пчёл и бабочек, создавая в саду атмосферу живой природы.

Выносливый, неприхотливый и полезный цветок: отпугивает вредителей и зацветает примерно через 50 дней.

Яркая и эффектная, зацветает через 60-70 дней. Идеальна для букетов благодаря стойким цветкам.

Хотя для цветения требуется 60-80 дней, прекрасно переносит прохладу и активно развивается осенью.

В августе лучше выбирать невысокие сорта — они зацветут через 40-50 дней и добавят солнечных акцентов в сад.

Предпочитает прохладную погоду и зацветает примерно через 60 дней, наполняя сад нежным ароматом.

Уточнения

Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).

