10 капризных комнатных растений, которые выживут не у каждого

Азалия сбрасывает листья и цветы при температуре выше 20 градусов

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные цветы могут быть не только украшением дома, но и настоящим испытанием для владельца. Некоторые виды требуют особого климата, регулярного ухода и соблюдения строгих правил полива. Если у вас мало времени и опыта, эти растения лучше оставить опытным цветоводам.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Азалия

1. Азалия

Цветёт зимой, но не выносит температуру выше +20 °C и сухой воздух. При несоблюдении условий быстро сбрасывает листья и бутоны.

2. Хвойные в горшках

Ель или сосна, купленные к Новому году, редко доживают до весны в квартире. Без прохлады (+8…+10 °C) и достаточной влажности быстро желтеют и сохнут.

3. Комнатная роза

Не любит жару и сухой воздух, требует прохлады зимой и свежего воздуха летом. Склонна к болезням и вредителям.

4. Камелия

Цветёт осенью и зимой при температуре +10…+12 °C. В жарких квартирах быстро теряет декоративность.

5. Гардения

Нуждается в высокой влажности, мягкой воде для полива, большом количестве света зимой и защите от сквозняков.

6. Цикламен

Предпочитает прохладу (+10…+15 °C) и особый способ полива — через поддон. При нарушении правил может не зацвести или загнить.

7. Фуксия

Плохо переносит высокую температуру, часто болеет и страдает от вредителей.

8. Клубневая бегония

В период покоя клубень может засохнуть, а при частом поливе — сгнить. Часто ошибочно выбрасывается как погибшее растение.

9. Орхидея

Капризна к поливу и составу субстрата, не всегда повторно зацветает. Требует опыта и терпения.

10. Пальма

Нуждается в большом пространстве и правильном освещении. Хотя проблем с уходом меньше, размеры растения могут стать сложностью.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

