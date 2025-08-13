Сигнал беды: что скрывает красный цвет листьев голубики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Краснеющие листья голубики указывают на недостаточную кислотность почвы
1:19
Садоводство

Если в середине лета листья голубики неожиданно приобретают красноватый оттенок, это не всегда сигнал болезни. Чаще всего причина кроется в состоянии почвы — растение просто перестаёт получать питательные вещества из-за неподходящей кислотности грунта.

Голубика
Фото: Own work by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Голубика

Основная причина — недостаточная кислотность

Голубика предпочитает кислую почву с pH около 3-4. Если земля становится слабокислой или нейтральной, куст плохо усваивает необходимые элементы, особенно железо и магний. Это приводит к замедлению роста и снижению будущего урожая.

Как восстановить условия для роста

Проверить кислотность

  • Используйте индикаторную бумагу или pH-метр. Для голубики оптимальное значение — pH 3.

Подкислить почву

  • Раствор серной кислоты — вносят, контролируя уровень pH.
  • Альтернатива: лимонная или щавелевая кислота (менее долговечный эффект).

Мульчировать хвойным опадом или опилками

  • Это помогает поддерживать кислотность и защищает корни от перегрева и пересыхания.

Поливать дождевой или фильтрованной водой

  • Проточная вода часто содержит известь, которая ощелачивает грунт.

Уточнения

Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
