Сигнал беды: что скрывает красный цвет листьев голубики

Если в середине лета листья голубики неожиданно приобретают красноватый оттенок, это не всегда сигнал болезни. Чаще всего причина кроется в состоянии почвы — растение просто перестаёт получать питательные вещества из-за неподходящей кислотности грунта.
Голубика предпочитает кислую почву с pH около 3-4. Если земля становится слабокислой или нейтральной, куст плохо усваивает необходимые элементы, особенно железо и магний. Это приводит к замедлению роста и снижению будущего урожая.
Проверить кислотность
Подкислить почву
Мульчировать хвойным опадом или опилками
Поливать дождевой или фильтрованной водой
Голуби́ка или голуби́ка обыкнове́нная (лат. Vaccínium uliginósum), — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.
Ищете надёжный кроссовер на вторичном рынке до 1,5 млн рублей? Мы собрали топ моделей, которые достойно переносят российские дороги и морозы.