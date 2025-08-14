Чёрная метка на груше: болезнь, которая приходит в августе

В 90% случаев чернение листьев груши связано с сажистым грибком

Если во второй половине лета листья груши покрываются тёмным налётом, похожим на сажу, в большинстве случаев это признак заражения сажистым грибком. Болезнь опасна тем, что ослабляет дерево, снижает урожайность и может привести к гибели части кроны.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Груши

Как распознать сажистый грибок

Чёрный налёт на листьях, реже — на плодах и побегах.

Поражённые листья хуже усваивают солнечный свет, теряют силу и преждевременно опадают.

Заболевание чаще проявляется в середине или конце лета, особенно у ослабленных деревьев.

Причины заражения

Ослабленный иммунитет растения.

Дефицит питательных веществ в почве.

Сопутствующие инфекции и повреждения коры.

Перенос грибка насекомыми-вредителями.

Как бороться с заболеванием

Уничтожить насекомых-переносчиков — обработать дерево инсектицидами. Применить фунгициды — для лечения подойдёт, например, "Фитоверм". Очистить приствольный круг от растительных остатков, где может зимовать грибок. Подкормить дерево комплексными удобрениями для укрепления иммунитета.

Профилактика

Регулярный осмотр кроны и листьев.

Санитарная обрезка и удаление повреждённых побегов.

Выбор устойчивых сортов, например, груши "Кафедральная".

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

