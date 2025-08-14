Чёрная метка на груше: болезнь, которая приходит в августе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:25
Садоводство

Если во второй половине лета листья груши покрываются тёмным налётом, похожим на сажу, в большинстве случаев это признак заражения сажистым грибком. Болезнь опасна тем, что ослабляет дерево, снижает урожайность и может привести к гибели части кроны.

Груши
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груши

Как распознать сажистый грибок

  • Чёрный налёт на листьях, реже — на плодах и побегах.

  • Поражённые листья хуже усваивают солнечный свет, теряют силу и преждевременно опадают.

  • Заболевание чаще проявляется в середине или конце лета, особенно у ослабленных деревьев.

Причины заражения

  • Ослабленный иммунитет растения.

  • Дефицит питательных веществ в почве.

  • Сопутствующие инфекции и повреждения коры.

  • Перенос грибка насекомыми-вредителями.

Как бороться с заболеванием

  1. Уничтожить насекомых-переносчиков — обработать дерево инсектицидами.

  2. Применить фунгициды — для лечения подойдёт, например, "Фитоверм".

  3. Очистить приствольный круг от растительных остатков, где может зимовать грибок.

  4. Подкормить дерево комплексными удобрениями для укрепления иммунитета.

Профилактика

  • Регулярный осмотр кроны и листьев.

  • Санитарная обрезка и удаление повреждённых побегов.

  • Выбор устойчивых сортов, например, груши "Кафедральная".

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
