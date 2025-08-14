Чёрная метка на груше: болезнь, которая приходит в августе

Если во второй половине лета листья груши покрываются тёмным налётом, похожим на сажу, в большинстве случаев это признак заражения сажистым грибком. Болезнь опасна тем, что ослабляет дерево, снижает урожайность и может привести к гибели части кроны.
Чёрный налёт на листьях, реже — на плодах и побегах.
Поражённые листья хуже усваивают солнечный свет, теряют силу и преждевременно опадают.
Заболевание чаще проявляется в середине или конце лета, особенно у ослабленных деревьев.
Ослабленный иммунитет растения.
Дефицит питательных веществ в почве.
Сопутствующие инфекции и повреждения коры.
Перенос грибка насекомыми-вредителями.
Уничтожить насекомых-переносчиков — обработать дерево инсектицидами.
Применить фунгициды — для лечения подойдёт, например, "Фитоверм".
Очистить приствольный круг от растительных остатков, где может зимовать грибок.
Подкормить дерево комплексными удобрениями для укрепления иммунитета.
Регулярный осмотр кроны и листьев.
Санитарная обрезка и удаление повреждённых побегов.
Выбор устойчивых сортов, например, груши "Кафедральная".
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
