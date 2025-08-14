Секреты компостной кучи: растения, которые работают против урожая

Многие огородники используют компост как универсальное органическое удобрение. Но не все знают, что некоторые растения в нём — прямой путь к засорённым грядкам.
Вносить в компост травы, уже успевшие зацвести и образовать семена, нельзя. Даже после перепревания семена сохраняют жизнеспособность. При попадании на грядки они легко прорастут и быстро захватят участок.
Примеры опасных растений:
одуванчик;
лебеда;
сныть;
осот;
пастушья сумка;
мокрица.
Существует мнение, что чистотел нельзя класть в компост из-за ядовитого сока. На самом деле это миф: сок не вредит огородным культурам, а в процессе разложения теряет свои свойства. Опасность чистотела — та же, что и у других сорняков: семена сохраняют всхожесть.
Компостируйте только несеменные сорняки — до фазы цветения.
Если трава уже с семенами, её лучше сжечь или утилизировать отдельно.
При высокой температуре внутри компостной кучи (60-70 °C) часть семян может погибнуть, но достичь таких условий сложно без специальных бочек или термокомпостеров.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
