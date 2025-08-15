Цветы ещё в игре: что успеть сделать в августе, чтобы клумба цвела дольше

Август позволяет пересадить ирисы и разделить пионы для лучшего роста

Август — последний летний месяц, но для клумбы он не менее важен, чем период активного цветения. Правильный уход в это время помогает продлить декоративность растений, заложить основу пышного цветения на следующий год и обеспечить здоровье многолетников.

Основные работы в августе

Подкормка

Внесите комплексные удобрения, чтобы поддержать силы растений перед осенью. Защита от вредителей

Проведите профилактическую обработку — насекомые и болезни в конце лета всё ещё активны. Прополка и обрезка

Удаляйте сорняки и отцветшие соцветия, чтобы клумба выглядела аккуратно, а силы растения шли на развитие корней. Посев двулетников

В августе можно сеять незабудки, виолу, маргаритки — они успеют окрепнуть к зиме. Сбор и подготовка семян

Созревшие семена собирают, очищают и просушивают для весенних посевов.

Подготовка участка для многолетников

Перед посадкой учитывайте:

освещённость участка;

хорошую проветриваемость;

отсутствие застоя воды.

Перед перекопкой внесите компост и немного суперфосфата.

Пересадка ирисов

Выбирайте только здоровые звенья корневищ с веером листьев.

Корни укоротите до 10 см, обработайте марганцовкой, просушите на солнце.

При посадке аккуратно расправьте корни в лунке, засыпьте землёй.

Уход за георгинами

Продолжайте подкормку до середины августа, затем прекратите, чтобы клубни лучше хранились зимой.

Подвяжите высокорослые сорта к опорам.

В конце месяца удалите нижние листья для лучшего вызревания корней.

Деление пионов

Работайте осторожно, чтобы не повредить клубни.

Под каждый — широкая яма с компостом и сульфатом.

Используйте небольшие делёнки корневищ — они дают крепкие и долгоживущие растения.

Черенкование многолетников

Для размножения можно брать верхушки побегов.

Укореняйте в ящиках: дренаж, плодородный слой, сверху 5 см песка.

Накройте плёнкой или стеклом до укоренения.

Пересаживайте на постоянное место после появления корней.

Уточнения

