Цветы ещё в игре: что успеть сделать в августе, чтобы клумба цвела дольше

2:21
Садоводство

Август — последний летний месяц, но для клумбы он не менее важен, чем период активного цветения. Правильный уход в это время помогает продлить декоративность растений, заложить основу пышного цветения на следующий год и обеспечить здоровье многолетников.

Многоуровневая клумба из камня
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Многоуровневая клумба из камня

Основные работы в августе

  1. Подкормка
    Внесите комплексные удобрения, чтобы поддержать силы растений перед осенью.

  2. Защита от вредителей
    Проведите профилактическую обработку — насекомые и болезни в конце лета всё ещё активны.

  3. Прополка и обрезка
    Удаляйте сорняки и отцветшие соцветия, чтобы клумба выглядела аккуратно, а силы растения шли на развитие корней.

  4. Посев двулетников
    В августе можно сеять незабудки, виолу, маргаритки — они успеют окрепнуть к зиме.

  5. Сбор и подготовка семян
    Созревшие семена собирают, очищают и просушивают для весенних посевов.

Подготовка участка для многолетников

Перед посадкой учитывайте:

  • освещённость участка;

  • хорошую проветриваемость;

  • отсутствие застоя воды.

Перед перекопкой внесите компост и немного суперфосфата.

Пересадка ирисов

  • Выбирайте только здоровые звенья корневищ с веером листьев.

  • Корни укоротите до 10 см, обработайте марганцовкой, просушите на солнце.

  • При посадке аккуратно расправьте корни в лунке, засыпьте землёй.

Уход за георгинами

  • Продолжайте подкормку до середины августа, затем прекратите, чтобы клубни лучше хранились зимой.

  • Подвяжите высокорослые сорта к опорам.

  • В конце месяца удалите нижние листья для лучшего вызревания корней.

Деление пионов

  • Работайте осторожно, чтобы не повредить клубни.

  • Под каждый — широкая яма с компостом и сульфатом.

  • Используйте небольшие делёнки корневищ — они дают крепкие и долгоживущие растения.

Черенкование многолетников

  • Для размножения можно брать верхушки побегов.

  • Укореняйте в ящиках: дренаж, плодородный слой, сверху 5 см песка.

  • Накройте плёнкой или стеклом до укоренения.

  • Пересаживайте на постоянное место после появления корней.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
