Цветы ещё в игре: что успеть сделать в августе, чтобы клумба цвела дольше

Август — последний летний месяц, но для клумбы он не менее важен, чем период активного цветения. Правильный уход в это время помогает продлить декоративность растений, заложить основу пышного цветения на следующий год и обеспечить здоровье многолетников.
Подкормка
Внесите комплексные удобрения, чтобы поддержать силы растений перед осенью.
Защита от вредителей
Проведите профилактическую обработку — насекомые и болезни в конце лета всё ещё активны.
Прополка и обрезка
Удаляйте сорняки и отцветшие соцветия, чтобы клумба выглядела аккуратно, а силы растения шли на развитие корней.
Посев двулетников
В августе можно сеять незабудки, виолу, маргаритки — они успеют окрепнуть к зиме.
Сбор и подготовка семян
Созревшие семена собирают, очищают и просушивают для весенних посевов.
Перед посадкой учитывайте:
освещённость участка;
хорошую проветриваемость;
отсутствие застоя воды.
Перед перекопкой внесите компост и немного суперфосфата.
Выбирайте только здоровые звенья корневищ с веером листьев.
Корни укоротите до 10 см, обработайте марганцовкой, просушите на солнце.
При посадке аккуратно расправьте корни в лунке, засыпьте землёй.
Продолжайте подкормку до середины августа, затем прекратите, чтобы клубни лучше хранились зимой.
Подвяжите высокорослые сорта к опорам.
В конце месяца удалите нижние листья для лучшего вызревания корней.
Работайте осторожно, чтобы не повредить клубни.
Под каждый — широкая яма с компостом и сульфатом.
Используйте небольшие делёнки корневищ — они дают крепкие и долгоживущие растения.
Для размножения можно брать верхушки побегов.
Укореняйте в ящиках: дренаж, плодородный слой, сверху 5 см песка.
Накройте плёнкой или стеклом до укоренения.
Пересаживайте на постоянное место после появления корней.
