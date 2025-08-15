Второй урожай до осени: что посеять, чтобы грядки не простаивали

Петрушка и кинза дают второй урожай через 3–4 недели после посадки

Пустые грядки в конце лета — редкость у опытных дачников. Даже в августе можно посеять культуры, которые быстро дадут свежую зелень или плоды. Такой "второй урожай" не только порадует свежестью, но и позволит максимально использовать каждый сантиметр земли.

Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ шпинат

Укроп

Неприхоточный лидер августовских посадок. При посеве в конце лета зелень можно собирать уже через 3 недели. Укроп устойчив к похолоданиям и не требует сложного ухода, а на стол он попадает сочным и ароматным.

Петрушка и кинза

Зелень, которая не боится прохладных ночей. Главное — выбирать скороспелые сорта, способные дать урожай уже через 21-28 дней. Особенно удобно сажать её там, где недавно освободились грядки после ранних культур.

Шпинат

Питательная зелень, устойчивая к первым осенним похолоданиям. При благоприятной погоде и лёгкой подкормке урожай можно срезать уже через 3 недели после посева.

Горох

Чтобы к середине сентября наслаждаться сладкими зелёными горошинами, посев лучше провести в первых числах августа. Выбирайте сорта, устойчивые к мучнистой росе, чтобы растения оставались здоровыми до конца сезона.

