Пустые грядки в конце лета — редкость у опытных дачников. Даже в августе можно посеять культуры, которые быстро дадут свежую зелень или плоды. Такой "второй урожай" не только порадует свежестью, но и позволит максимально использовать каждый сантиметр земли.
Неприхоточный лидер августовских посадок. При посеве в конце лета зелень можно собирать уже через 3 недели. Укроп устойчив к похолоданиям и не требует сложного ухода, а на стол он попадает сочным и ароматным.
Зелень, которая не боится прохладных ночей. Главное — выбирать скороспелые сорта, способные дать урожай уже через 21-28 дней. Особенно удобно сажать её там, где недавно освободились грядки после ранних культур.
Питательная зелень, устойчивая к первым осенним похолоданиям. При благоприятной погоде и лёгкой подкормке урожай можно срезать уже через 3 недели после посева.
Чтобы к середине сентября наслаждаться сладкими зелёными горошинами, посев лучше провести в первых числах августа. Выбирайте сорта, устойчивые к мучнистой росе, чтобы растения оставались здоровыми до конца сезона.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.