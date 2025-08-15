Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России с 1 сентября изменят порядок медосвидетельствования на опьянение
Белые медведи способны ждать у дыхальных отверстий тюленей по 14 часов
Решетова сравнила игрушки 90-х с гаджетами и нарвалась на гнев подписчиков
Совместное внесение золы и навоза уничтожает полезную микрофлору
Алюминиевые блоки и новые технологии сделали моторы менее ремонтопригодными
Анастасия Волочкова о замужестве дочери: она всё равно останется моей дочерью
Специалист Захарова: грейпфрут полезен для сердца, мышц и нервной системы
Учёные из Лондона предложили искать жизнь на Марсе с помощью прибора Curiosity
Политолог: встреча Путина и Трампа на Аляске приведет к судьбоносным решениям

Второй урожай до осени: что посеять, чтобы грядки не простаивали

Петрушка и кинза дают второй урожай через 3–4 недели после посадки
1:20
Садоводство

Пустые грядки в конце лета — редкость у опытных дачников. Даже в августе можно посеять культуры, которые быстро дадут свежую зелень или плоды. Такой "второй урожай" не только порадует свежестью, но и позволит максимально использовать каждый сантиметр земли.

шпинат
Фото: Own work by Joydeep, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
шпинат

Укроп

Неприхоточный лидер августовских посадок. При посеве в конце лета зелень можно собирать уже через 3 недели. Укроп устойчив к похолоданиям и не требует сложного ухода, а на стол он попадает сочным и ароматным.

Петрушка и кинза

Зелень, которая не боится прохладных ночей. Главное — выбирать скороспелые сорта, способные дать урожай уже через 21-28 дней. Особенно удобно сажать её там, где недавно освободились грядки после ранних культур.

Шпинат

Питательная зелень, устойчивая к первым осенним похолоданиям. При благоприятной погоде и лёгкой подкормке урожай можно срезать уже через 3 недели после посева.

Горох

Чтобы к середине сентября наслаждаться сладкими зелёными горошинами, посев лучше провести в первых числах августа. Выбирайте сорта, устойчивые к мучнистой росе, чтобы растения оставались здоровыми до конца сезона.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя
Домашние животные
Североамериканский гризли крупнее и агрессивнее бурого медведя Аудио 
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле
Домашние животные
Береговая охрана Британии зафиксировала появление луна-рыбы в Корнуолле Аудио 
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи
Домашние животные
Игры в утренние и вечерние часы наиболее полезны для кошек: зоопсихологи Аудио 
Популярное
Гость под вашей кроватью: почему мамба чувствует себя как дома в жилищах людей

Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.

Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Существо весом до 340 тонн: находка в пустыне Перу шокировала палеонтологов
15 минут — и у вас стальной пресс: 3 упражнения работают лучше, чем скручивания
Кофе — главный обман XXI века: как получить энергию, не разрушая организм
Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин Канадский суд обязал авиакомпанию Украины выплатить компенсации за крушение в Тегеране — прецедент для Азербайджана Любовь Степушова ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Его пьют даже те, кто раньше не любил: рецепт томатного сока, который будет вкуснее любого магазинного
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение
Последние материалы
Анастасия Волочкова о замужестве дочери: она всё равно останется моей дочерью
Специалист Захарова: грейпфрут полезен для сердца, мышц и нервной системы
Учёные из Лондона предложили искать жизнь на Марсе с помощью прибора Curiosity
Политолог: встреча Путина и Трампа на Аляске приведет к судьбоносным решениям
Алиев: Баку не считает крушение самолета AZAL в Казахстане умышленной атакой
Путеводители рекомендуют начинать знакомство с Сингапуром с аэропорта Jewel Changi
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Ксения Бородина призналась, что в квартире её семья сплочённее, чем в доме
Ветеринар раскрыла породы кошек с самым слабым здоровьем
Мурлыканье кошки успокаивает, снимает боль и улучшает кровообращение
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.