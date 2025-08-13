Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Поливали с любовью, а получили трещины: главная ошибка августа при уходе за томатами

Перепады влаги и температуры вызывают трещины на помидорах
Садоводство

Август — время, когда помидоры проходят настоящее испытание на прочность. Даже если ухаживать за ними с любовью, на плодах могут появляться трещины. Причин у этого явления несколько: от неправильного полива до особенностей сорта.

Треснувший помидор
Почему помидоры трескаются

Главная причина растрескивания томатов - неотрегулированный полив: то сухо, то густо. Если кусты долго испытывают дефицит влаги, а потом получают её в избытке — после ливня или обильного полива — плоды резко набирают массу, а кожица не успевает растягиваться и лопается.

Похожий эффект даёт переизбыток азота в момент созревания. Навоз, внесённый весной, начинает активно отдавать азот спустя пару месяцев, и этот внезапный всплеск питания приводит к бурному росту тканей. Не стоит забывать и про микроэлементы: недостаток бора, марганца и других веществ делает кожицу менее эластичной.

К перепадам температур томаты тоже относятся болезненно. В теплицах без проветривания днём температура может подниматься до +40 °C, а ночью заметно падать.

"Эти качели нарушают обмен веществ, и плоды то резко идут в рост, то приостанавливаются, что и провоцирует трещины", — уточняет специалист.

Есть и сортовой фактор. Крупноплодные мясистые томаты с тонкой кожицей трескаются чаще, а вот мелкоплодные сорта и гибриды-"сливки" более устойчивы.

Какие сорта выбрать

Если вы хотите избежать потерь урожая, выбирайте промышленные сорта. Их кожица плотнее, и даже при перепадах влаги или температуры она остаётся целой. Но есть нюанс: вкус у таких плодов может быть менее насыщенным. Настоящие "бойцы" против трещин — сливовидные и мелкоплодные сорта, особенно "финики" и томаты-сливки.

При покупке семян ищите пометку "устойчив к растрескиванию" — она сэкономит много нервов в непредсказуемую погоду.

Как поливать в августе

В конце лета важна стабильность. Регулярность здесь важнее объёма. Резкий "залив" после сухого периода почти всегда провоцирует трещины.

Полив к концу августа сокращают, особенно если ночи становятся холодными. Дожди могут заменить один-два полива, но в теплице важно проветривание, а не дополнительная влага. Поливать лучше под корень, избегая попадания воды на листья и стебли.

Как защитить от жары и холода

В теплицах нужно открывать двери и форточки в тёплые дни, чтобы сбросить лишнее тепло. Можно использовать притеняющие сетки или побелку известью для снижения температуры и защиты от ожогов.

Ночные похолодания ниже +10 °C замедляют рост плодов. В открытом грунте с этим сложнее, но в теплице можно использовать укрывной материал.

Подкормки в конце сезона

В августе подкормки, как правило, уже не нужны — томаты формируют плоды, и дополнительное питание чаще приносит вред, чем пользу. Особенно опасен азот, который может вызвать растрескивание. Вместо удобрений — правильный полив и уход.

Профилактика болезней

Главный враг — фитофтора. Можно использовать препараты вроде Фитоспорина, особенно если плоды ещё не полностью созрели. Нужно убирать нижние листья, пасынки и сорняки, чтобы снизить влажность.

Особенности ухода в разных регионах

  • Сибирь, Урал — утеплять теплицы, сокращать полив, чтобы избежать гнили.
  • Подмосковье, Северо-Запад — из-за дождей уменьшать полив, следить за дренажом.
  • Юг России — притенение и вентиляция для защиты от ожогов.

Как собирать и хранить урожай

Лучший вкус у плодов, дозревших на кусте.

"Зелёные или бурые томаты, которые срывают раньше, обычно не обладают такой же сладостью и ароматом", — поясняет Смирнов.

Советы

  • не мыть перед хранением;
  • держать при +12…+15 °C;
  • проверять ежедневно и убирать повреждённые плоды;
  • для дозревания зелёных томатов использовать бумажные пакеты с яблоками;
  • транспортировать в корзинах или ящиках с подстилкой.

Правильный сбор и хранение плодов гарантируют, что они будут радовать свежестью и вкусом ещё долго после сбора.

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
