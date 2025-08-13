Термиты под полом? Способ, который действует без капли химии

Термиты — тихие, почти невидимые разрушители. Они способны медленно, но верно подтачивать деревянные конструкции, превращая прочный дом в хрупкую оболочку. Весной и летом риск заражения особенно велик, особенно в регионах с повышенной влажностью.
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Olga_Ernst by Olga Ernst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Термитник
Как распознать присутствие термитов
трещины в стенах;
следы грязи и мелкие гранулы экскрементов;
глухой звук или пустота при постукивании по дереву.
При первых признаках нужно действовать — иначе колония успеет разрастись.
Естественные методы борьбы
Диатомовая земля — рассыпьте вокруг дома, она обезвоживает насекомых.
Апельсиновое масло — D-лимонен в составе смертелен для термитов.
Смесь уксуса и лимона — наносите на повреждённые участки.
Солнце — вынос лиственных пород на солнце делает среду непригодной для колонии.
Профилактика — ключ к защите
Избегайте влаги, быстро устраняйте протечки.
Храните древесину в проветриваемом месте, без контакта с почвой.
Используйте устойчивые породы дерева (ипе, кедр).
При строительстве и ремонте закладывайте физические барьеры.
Регулярно проверяйте конструкции на признаки повреждений.
"Наземные термиты наиболее агрессивны. Лучшая защита — начинать профилактику ещё до строительства", — отмечает Адильсон Пиньейру, специалист с более чем 20-летним опытом.
Создавая неблагоприятные условия для насекомых и применяя безопасные средства, можно надолго забыть о проблеме и сохранить дом в целости.
Уточнения
Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые.