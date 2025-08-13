Термиты под полом? Способ, который действует без капли химии

Натуральные средства для уничтожения термитов в деревянных конструкциях

Термиты — тихие, почти невидимые разрушители. Они способны медленно, но верно подтачивать деревянные конструкции, превращая прочный дом в хрупкую оболочку. Весной и летом риск заражения особенно велик, особенно в регионах с повышенной влажностью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Olga_Ernst by Olga Ernst, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Термитник

Как распознать присутствие термитов

трещины в стенах;

следы грязи и мелкие гранулы экскрементов;

глухой звук или пустота при постукивании по дереву.

При первых признаках нужно действовать — иначе колония успеет разрастись.

Естественные методы борьбы

Диатомовая земля — рассыпьте вокруг дома, она обезвоживает насекомых.

Апельсиновое масло — D-лимонен в составе смертелен для термитов.

Смесь уксуса и лимона — наносите на повреждённые участки.

Солнце — вынос лиственных пород на солнце делает среду непригодной для колонии.

Профилактика — ключ к защите

Избегайте влаги, быстро устраняйте протечки.

Храните древесину в проветриваемом месте, без контакта с почвой.

Используйте устойчивые породы дерева (ипе, кедр).

При строительстве и ремонте закладывайте физические барьеры.

Регулярно проверяйте конструкции на признаки повреждений.

"Наземные термиты наиболее агрессивны. Лучшая защита — начинать профилактику ещё до строительства", — отмечает Адильсон Пиньейру, специалист с более чем 20-летним опытом.

Создавая неблагоприятные условия для насекомых и применяя безопасные средства, можно надолго забыть о проблеме и сохранить дом в целости.

Уточнения

Терми́ты или белые муравьи (лат. Isoptera), — инфраотряд общественных насекомых с неполным превращением, входящий в отряд таракановые.

