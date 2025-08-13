Посадка, которая превратит каждый куст в фабрику сладких ягод

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Осень — лучшее время для того, чтобы заложить будущую клубничную грядку. Растения получают мягкие условия для укоренения, проходят естественную закалку и уже весной радуют активным ростом.

Клубника
Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубника

Когда сажать

В средней полосе — с конца августа до середины сентября. В южных регионах сроки можно продлить до октября, если погода позволяет и почва ещё тёплая.

Подготовка участка

Выбирайте солнечное место, защищённое от ветра. Идеальна лёгкая или средняя почва с pH 5,5-6,5. За 1-2 недели до посадки перекопайте грядку, чтобы земля успела осесть. На каждый квадратный метр добавьте 5-6 кг перепревшего навоза и калийные удобрения. Свежий навоз использовать нельзя.

Подготовка рассады

Если посадка поздняя, оставляйте здоровые листья — они помогут кустам перенести прохладу. Перед посадкой укоротите корни до 8 см и замочите их в воде или растворе стимулятора роста на несколько часов.

Как сажать

  1. Сделайте грядки, ориентированные с севера на юг — так кусты получат максимум света.
  2. Выкопайте лунки глубиной 10-15 см. Расстояние между кустами — 30-40 см, между рядами — 50-60 см.
  3. В каждую лунку сформируйте небольшую насыпь, аккуратно расправьте корни и присыпьте землёй.
  4. Следите, чтобы корневая шейка была на уровне почвы — заглубление ведёт к гниению, слишком высоко — к пересыханию.
  5. Обильно полейте (около 1 л на куст).

Осенняя посадка — это задел на урожай, который начнёт радовать уже в следующем сезоне.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
