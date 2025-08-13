Посадка, которая превратит каждый куст в фабрику сладких ягод

Осень — лучшее время для того, чтобы заложить будущую клубничную грядку. Растения получают мягкие условия для укоренения, проходят естественную закалку и уже весной радуют активным ростом.
В средней полосе — с конца августа до середины сентября. В южных регионах сроки можно продлить до октября, если погода позволяет и почва ещё тёплая.
Выбирайте солнечное место, защищённое от ветра. Идеальна лёгкая или средняя почва с pH 5,5-6,5. За 1-2 недели до посадки перекопайте грядку, чтобы земля успела осесть. На каждый квадратный метр добавьте 5-6 кг перепревшего навоза и калийные удобрения. Свежий навоз использовать нельзя.
Если посадка поздняя, оставляйте здоровые листья — они помогут кустам перенести прохладу. Перед посадкой укоротите корни до 8 см и замочите их в воде или растворе стимулятора роста на несколько часов.
Осенняя посадка — это задел на урожай, который начнёт радовать уже в следующем сезоне.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.