Грибковая атака, которая лишает сад яблок за одно лето

Парша и монилиоз: две напасти, от которых страдают яблоки

Садоводство

Август — время, когда яблони щедро отдают урожай. Но нередко часть плодов начинает портиться прямо на ветках. Главная причина — грибковые инфекции, в числе которых лидируют парша и монилиоз.

Яблоко с гнилью на ветке

Почему это происходит

Поражённые насекомыми — например, плодожоркой — плоды становятся уязвимыми для грибков. Высокая влажность и резкие перепады температур создают для них идеальные условия: парша активно развивается при +15…+25 °C в сырую погоду, монилиоз особенно агрессивен в регионах вроде Алтая, где поражает до 100% садов.

Как распознать болезни

Парша выдаёт себя тёмными пятнами, трещинами, утолщениями кожицы и повреждениями на листьях. Монилиоз начинается весной: отдельные ветки желтеют и засыхают, а к осени на плодах появляются концентрические круги и рыхлые наросты. При этом яблоки могут долго висеть на дереве, постепенно подгнивая.

Профилактика и борьба

Главная защита — весенняя обработка деревьев. Первая — на стадии набухания почек бордоской жидкостью или медьсодержащими средствами, затем ещё 2-3 опрыскивания до и после цветения. Осенью — обработка медью или серой, перекопка приствольных кругов и удаление всех опавших листьев и плодов.

Если плоды уже заражены, их нужно уничтожить — сжечь или компостировать 2-3 года в условиях высокой температуры и хорошей аэрации. Народные методы, вроде настоев чеснока, в случае грибков малоэффективны. Основные помощники садовода — медь и сера, применяемые по графику, сообщает URA.RU.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

