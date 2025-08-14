Бюджетная борьба с тлёй: защита сада всего за несколько рублей

Молодые яблони и сливы — любимая мишень тли, которая высасывает соки из молодых побегов и листьев. К счастью, заметить вредителя на таких деревьях проще всего, а значит, есть шанс быстро остановить его распространение по всему саду.
Существует два простых и нестандартных средства, которые помогут надолго избавиться от тли — и оба найдутся почти в каждом доме.
Обычное растительное масло может стать неожиданным оружием против тли.
В половину 10-литрового ведра воды добавляют 1/2 стакана подсолнечного масла.
Полученным раствором ежедневно опрыскивают поражённые участки на деревьях.
Масляная плёнка перекрывает вредителям доступ к воздуху, и уже через несколько обработок тля исчезает.
Да, газированные напитки могут быть полезны и в саду. Их можно использовать:
в чистом виде;
или, смешав с водой в равных пропорциях.
Напиток переливают в пульверизатор и обрабатывают места с наибольшими скоплениями тли. Сладкая липкая поверхность мешает насекомым передвигаться и питаться, а также привлекает муравьёв, которые быстро уносят ослабленных вредителей.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).
