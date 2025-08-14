Бюджетная борьба с тлёй: защита сада всего за несколько рублей

Для уничтожения тли на яблонях используют раствор подсолнечного масла

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Молодые яблони и сливы — любимая мишень тли, которая высасывает соки из молодых побегов и листьев. К счастью, заметить вредителя на таких деревьях проще всего, а значит, есть шанс быстро остановить его распространение по всему саду.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблоня

Существует два простых и нестандартных средства, которые помогут надолго избавиться от тли — и оба найдутся почти в каждом доме.

1. Подсолнечное масло

Обычное растительное масло может стать неожиданным оружием против тли.

В половину 10-литрового ведра воды добавляют 1/2 стакана подсолнечного масла.

Полученным раствором ежедневно опрыскивают поражённые участки на деревьях.

Масляная плёнка перекрывает вредителям доступ к воздуху, и уже через несколько обработок тля исчезает.

2. Сладкая газировка

Да, газированные напитки могут быть полезны и в саду. Их можно использовать:

в чистом виде;

или, смешав с водой в равных пропорциях.

Напиток переливают в пульверизатор и обрабатывают места с наибольшими скоплениями тли. Сладкая липкая поверхность мешает насекомым передвигаться и питаться, а также привлекает муравьёв, которые быстро уносят ослабленных вредителей.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera).

