Две причины, по которым деревья в саду засыхают без засухи

Иногда садоводы замечают, что плодовые деревья в саду начинают увядать и засыхать, хотя почва влажная, засухи нет, и полив проводится регулярно. Проблема может принимать массовый характер, и у этого явления есть две основные причины.
Многие недооценивают весеннюю и осеннюю побелку деревьев. Между тем, она защищает кору не только от вредителей, но и от солнечных ожогов, которые впоследствии приводят к обморожениям и отмиранию тканей.
Чаще всего повреждения заметны на южной стороне ствола, где кора отслаивается и выглядит омертвевшей.
Что делать:
Если ожог выше места прививки, дерево обрезают до этой точки и пытаются сформировать новую крону.
При небольших поражениях кору аккуратно срезают, место обрабатывают садовым бальзамом и перевязывают ствол.
Чем раньше провести обработку, тем выше шанс восстановить дерево.
Если ожогов нет, возможно, проблема в корневой системе. Часто виновником становится фузариоз, нередко занесённый ещё в питомнике. Также причиной могут быть вертициллёз, корневая гниль и другие заболевания.
Как проверить:
Попробуйте слегка покачать дерево. Если оно легко двигается в земле, значит, корни погибли, и спасти растение уже невозможно.
Что делать:
На месте погибшего дерева новый саженец можно посадить только после глубокой обработки почвы (до 1 метра) или её полной замены.
