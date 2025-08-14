Две причины, по которым деревья в саду засыхают без засухи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:39
Садоводство

Иногда садоводы замечают, что плодовые деревья в саду начинают увядать и засыхать, хотя почва влажная, засухи нет, и полив проводится регулярно. Проблема может принимать массовый характер, и у этого явления есть две основные причины.

Больная яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by Sebastian Stabinger, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Больная яблоня

Причина №1 — солнечные ожоги коры

Многие недооценивают весеннюю и осеннюю побелку деревьев. Между тем, она защищает кору не только от вредителей, но и от солнечных ожогов, которые впоследствии приводят к обморожениям и отмиранию тканей.

Чаще всего повреждения заметны на южной стороне ствола, где кора отслаивается и выглядит омертвевшей.

Что делать:

  • Если ожог выше места прививки, дерево обрезают до этой точки и пытаются сформировать новую крону.

  • При небольших поражениях кору аккуратно срезают, место обрабатывают садовым бальзамом и перевязывают ствол.
    Чем раньше провести обработку, тем выше шанс восстановить дерево.

Причина №2 — болезни корней

Если ожогов нет, возможно, проблема в корневой системе. Часто виновником становится фузариоз, нередко занесённый ещё в питомнике. Также причиной могут быть вертициллёз, корневая гниль и другие заболевания.

Как проверить:

Попробуйте слегка покачать дерево. Если оно легко двигается в земле, значит, корни погибли, и спасти растение уже невозможно.

Что делать:

На месте погибшего дерева новый саженец можно посадить только после глубокой обработки почвы (до 1 метра) или её полной замены.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
