Две причины, по которым деревья в саду засыхают без засухи

Фузариоз и вертициллез названы причинами усыхания плодовых деревьев

Иногда садоводы замечают, что плодовые деревья в саду начинают увядать и засыхать, хотя почва влажная, засухи нет, и полив проводится регулярно. Проблема может принимать массовый характер, и у этого явления есть две основные причины.

Причина №1 — солнечные ожоги коры

Многие недооценивают весеннюю и осеннюю побелку деревьев. Между тем, она защищает кору не только от вредителей, но и от солнечных ожогов, которые впоследствии приводят к обморожениям и отмиранию тканей.

Чаще всего повреждения заметны на южной стороне ствола, где кора отслаивается и выглядит омертвевшей.

Что делать:

Если ожог выше места прививки, дерево обрезают до этой точки и пытаются сформировать новую крону.

При небольших поражениях кору аккуратно срезают, место обрабатывают садовым бальзамом и перевязывают ствол.

Чем раньше провести обработку, тем выше шанс восстановить дерево.

Причина №2 — болезни корней

Если ожогов нет, возможно, проблема в корневой системе. Часто виновником становится фузариоз, нередко занесённый ещё в питомнике. Также причиной могут быть вертициллёз, корневая гниль и другие заболевания.

Как проверить:

Попробуйте слегка покачать дерево. Если оно легко двигается в земле, значит, корни погибли, и спасти растение уже невозможно.

Что делать:

На месте погибшего дерева новый саженец можно посадить только после глубокой обработки почвы (до 1 метра) или её полной замены.

