Секрет зимней защиты клубники, который спасает урожай весной

Клубнику укрывают на зиму при температуре от 0 до –4 °C для защиты от морозов
Садоводство

Клубника часто остаётся на грядках зимовать вместе с чесноком. Если с чесноком всё ясно — он спокойно дожидается весны в виде зубков в земле, то с клубникой не всё так просто. Она действительно морозостойкая, но в последние годы зимы всё чаще бывают малоснежными, а морозы — суровыми. В таких условиях кусты могут пострадать, если их не защитить.

Клубника на грядке
Клубника на грядке

Зачем укрывать клубнику

  • Защита от морозов и ветра. На сильном ветру клубника может погибнуть уже при -10 °C, даже если температура не слишком низкая.

  • Сохранение корней. При тонком снежном покрове и порывистом ветре корни страдают, что ослабляет растения и снижает урожай.

Когда укрывать

Сроки определяют не по календарю, а по погоде.

  • Если укрыть слишком рано, кусты могут сопреть.

  • Если опоздать — мороз повредит растения.

Ориентир: температура от 0 до -2…-4 °C и устойчивое похолодание.

Чем укрывать клубнику

  1. Хвойный лапник — защищает от мороза и отпугивает вредителей.

  2. Солома — бюджетный вариант, который можно дополнительно прикрыть лапником.

  3. Опилки — хорошо сохраняют тепло, но повышают кислотность почвы, поэтому под них вносят золу.

  4. Опавшие листья — допустимы, но есть риск занести инфекции или вредителей.

  5. Укрывной материал (агротекс, спанбонд) — самый надёжный способ: пропускает свет, влагу и воздух, не создаёт парникового эффекта.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
