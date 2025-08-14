Секрет зимней защиты клубники, который спасает урожай весной

Клубника часто остаётся на грядках зимовать вместе с чесноком. Если с чесноком всё ясно — он спокойно дожидается весны в виде зубков в земле, то с клубникой не всё так просто. Она действительно морозостойкая, но в последние годы зимы всё чаще бывают малоснежными, а морозы — суровыми. В таких условиях кусты могут пострадать, если их не защитить.
Защита от морозов и ветра. На сильном ветру клубника может погибнуть уже при -10 °C, даже если температура не слишком низкая.
Сохранение корней. При тонком снежном покрове и порывистом ветре корни страдают, что ослабляет растения и снижает урожай.
Сроки определяют не по календарю, а по погоде.
Если укрыть слишком рано, кусты могут сопреть.
Если опоздать — мороз повредит растения.
Ориентир: температура от 0 до -2…-4 °C и устойчивое похолодание.
Хвойный лапник — защищает от мороза и отпугивает вредителей.
Солома — бюджетный вариант, который можно дополнительно прикрыть лапником.
Опилки — хорошо сохраняют тепло, но повышают кислотность почвы, поэтому под них вносят золу.
Опавшие листья — допустимы, но есть риск занести инфекции или вредителей.
Укрывной материал (агротекс, спанбонд) — самый надёжный способ: пропускает свет, влагу и воздух, не создаёт парникового эффекта.
