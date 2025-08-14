Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проверенный метод зимовки винограда, который работает каждый год

Укоренившиеся черенки винограда на зиму хранят во влажном песке в подвале
Садоводство

Виноград — чемпион среди ягод по содержанию природных сахаров: глюкозы и фруктозы. В его составе также есть минералы, витамины и активные вещества, благодаря которым эту культуру ценят садоводы по всему миру. Некоторые даже посвящают всё своё хозяйство исключительно винограду.

Виноград
Фото: flickr.com by Hector Garcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Виноград

К концу лета и началу осени черенки, высаженные для укоренения, уже хорошо приживаются. Но впереди зима, и для молодой лозы это серьёзное испытание. Если взрослые кусты со временем приспособились к морозам, то молодые растения без защиты могут погибнуть.

Почему молодые саженцы нужно убирать с грядки

Виноград остаётся южной культурой, и его однолетние побеги крайне чувствительны к холоду. Даже лёгкие зимние морозы способны повредить корни и лишить саженец шансов на весенний рост. Поэтому опытные виноградари не оставляют укоренившиеся черенки зимовать в открытом грунте.

Проверенный способ зимовки

Оптимальный вариант — дождаться первых осенних заморозков, когда рост уже прекратился, и выкопать молодые растения. Далее действуют так:

  1. Подготовка ёмкости — берут плоскую плошку, ящик или контейнер.

  2. Влажный песок — насыпают внутрь и слегка увлажняют.

  3. Посадка черенков — саженцы размещают в песке, чтобы корни были полностью прикрыты.

  4. Хранение — ящик переносят в подвал или другое прохладное место, где температура держится чуть выше нуля.

Что делать весной

С приходом тепла саженцы пересаживают на постоянное место, подкармливают и регулярно поливают. Если виноград вам не нужен в таком количестве, лишние кустики можно подарить соседям или продать.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
