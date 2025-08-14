Проверенный метод зимовки винограда, который работает каждый год

Укоренившиеся черенки винограда на зиму хранят во влажном песке в подвале

Виноград — чемпион среди ягод по содержанию природных сахаров: глюкозы и фруктозы. В его составе также есть минералы, витамины и активные вещества, благодаря которым эту культуру ценят садоводы по всему миру. Некоторые даже посвящают всё своё хозяйство исключительно винограду.

Виноград

К концу лета и началу осени черенки, высаженные для укоренения, уже хорошо приживаются. Но впереди зима, и для молодой лозы это серьёзное испытание. Если взрослые кусты со временем приспособились к морозам, то молодые растения без защиты могут погибнуть.

Почему молодые саженцы нужно убирать с грядки

Виноград остаётся южной культурой, и его однолетние побеги крайне чувствительны к холоду. Даже лёгкие зимние морозы способны повредить корни и лишить саженец шансов на весенний рост. Поэтому опытные виноградари не оставляют укоренившиеся черенки зимовать в открытом грунте.

Проверенный способ зимовки

Оптимальный вариант — дождаться первых осенних заморозков, когда рост уже прекратился, и выкопать молодые растения. Далее действуют так:

Подготовка ёмкости — берут плоскую плошку, ящик или контейнер. Влажный песок — насыпают внутрь и слегка увлажняют. Посадка черенков — саженцы размещают в песке, чтобы корни были полностью прикрыты. Хранение — ящик переносят в подвал или другое прохладное место, где температура держится чуть выше нуля.

Что делать весной

С приходом тепла саженцы пересаживают на постоянное место, подкармливают и регулярно поливают. Если виноград вам не нужен в таком количестве, лишние кустики можно подарить соседям или продать.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.



