Подкормки, которые превращают фиалку в цветочный фонтан

Фиалка — один из самых любимых комнатных цветов, но добиться от неё обильного и продолжительного цветения удаётся не всем. Секрет в том, что этот нежный цветок реагирует не на любые удобрения, а на определённые, которые запускают рост и формирование бутонов.
Мало кто знает, что обычный сахар может стать настоящим стимулятором для фиалки. После такой подкормки листья становятся плотнее, насыщеннее по цвету и заметно крепче.
Как приготовить раствор:
2 стакана воды;
1 столовая ложка сахара.
Полив проводят раз в месяц, чтобы не перекормить растение.
Это средство давно ценят дачники и цветоводы. Янтарная кислота помогает растению быстрее восстанавливаться и стимулирует образование большого количества бутонов.
Как использовать:
0,5 г янтарной кислоты растворяют в 1 литре воды;
в тёплый сезон поливают дважды в месяц;
в холодное время — один раз в месяц.
Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.
У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.