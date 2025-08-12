Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беляева: уколы для снижения веса могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами
Плащеносная акула существует около 80 миллионов лет и считается живым ископаемым
Выбираем обои для детской: как учесть возраст, пол и желания ребенка
В сентябре вступит в силу новый ГОСТ, который поможет сэкономить на школьной форме
Пляж Да в 40 минутах от Афин признан одним из самых спокойных мест для купания
Нигер инициировал расследование продажи марсианского метеорита за $5 млн
Альгинатные маски — уход, который любят и кожа, и специалисты
Безалкогольное пиво может дать положительный результат алкотестера
Объявивший о конце сценической карьеры Леонтьев готов спеть за 50 тысяч долларов

Подкормки, которые превращают фиалку в цветочный фонтан

Фиалку подкармливают сахаром и янтарной кислотой для пышного цветения
1:09
Садоводство

Фиалка — один из самых любимых комнатных цветов, но добиться от неё обильного и продолжительного цветения удаётся не всем. Секрет в том, что этот нежный цветок реагирует не на любые удобрения, а на определённые, которые запускают рост и формирование бутонов.

Анютины глазки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Анютины глазки

Подслащённая подпитка

Мало кто знает, что обычный сахар может стать настоящим стимулятором для фиалки. После такой подкормки листья становятся плотнее, насыщеннее по цвету и заметно крепче.

Как приготовить раствор:

  • 2 стакана воды;

  • 1 столовая ложка сахара.

Полив проводят раз в месяц, чтобы не перекормить растение.

Янтарная кислота — ускоритель цветения

Это средство давно ценят дачники и цветоводы. Янтарная кислота помогает растению быстрее восстанавливаться и стимулирует образование большого количества бутонов.

Как использовать:

  • 0,5 г янтарной кислоты растворяют в 1 литре воды;

  • в тёплый сезон поливают дважды в месяц;

  • в холодное время — один раз в месяц.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Домашние животные
Тибетская песчаная лисица обитает на высоте до 5300 метров в Гималаях
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями
Еда и рецепты
Кулинары рекомендуют в августе заготавливать вяленые и маринованные помидоры с травами и специями Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Квашеные продукты и сыры с плесенью: нельзя есть при приеме антидепрессантов
Khaleej Times: в ОАЭ август стал самым выгодным временем для переезда
Фиалку подкармливают сахаром и янтарной кислотой для пышного цветения
Тропический шторм Эрин усиливается: прогноз по урагану у побережья США
Секрет здоровья комнатных цветов: 5 признаков, когда грунт нужно менять
Исследование Biology Letters подтвердило умение коз искать помощь у людей
По данным исследований, тренировки на выносливость снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний
Российские водители чаще выбирают АКПП из-за недоверия к вариаторам — механик Алексей Кузнецов
Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов
Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.