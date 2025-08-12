Подкормки, которые превращают фиалку в цветочный фонтан

Фиалка — один из самых любимых комнатных цветов, но добиться от неё обильного и продолжительного цветения удаётся не всем. Секрет в том, что этот нежный цветок реагирует не на любые удобрения, а на определённые, которые запускают рост и формирование бутонов.

Подслащённая подпитка

Мало кто знает, что обычный сахар может стать настоящим стимулятором для фиалки. После такой подкормки листья становятся плотнее, насыщеннее по цвету и заметно крепче.

Как приготовить раствор:

2 стакана воды;

1 столовая ложка сахара.

Полив проводят раз в месяц, чтобы не перекормить растение.

Янтарная кислота — ускоритель цветения

Это средство давно ценят дачники и цветоводы. Янтарная кислота помогает растению быстрее восстанавливаться и стимулирует образование большого количества бутонов.

Как использовать:

0,5 г янтарной кислоты растворяют в 1 литре воды;

в тёплый сезон поливают дважды в месяц;

в холодное время — один раз в месяц.

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae). Известно около пятисот (по некоторым данным — более пятисот) видов, растущих преимущественно в Северном полушарии — в горах и в регионах с умеренным климатом.

