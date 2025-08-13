Обычная посадка губит чеснок — вот что делают иначе по методу Кизимы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Метод Кизимы предусматривает посадку чеснока в августе на глубину 15 сантиметров
1:39
Садоводство

Для большинства дачников август — время отдыха от чеснока: урожай уже убран, а до осенней посадки ещё далеко. Но есть метод, который позволяет высадить чеснок прямо сейчас и при этом избежать его преждевременного прорастания. Этот способ предложила опытный огородник и автор множества книг Галина Кизима.

Чеснок
Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal
Чеснок

Почему метод работает

Главная хитрость — глубокая посадка. Зубчики опускают в лунки глубиной около 15 см. На такой глубине температура почвы стабильнее, а рост пера до весны исключён.

Дополнительная защита — песчаная подушка, которая изолирует посадочный материал от влаги и болезнетворных микроорганизмов, снижая риск загнивания.

Пошаговая схема

  1. Подготовка грядки
    Почву перекапывают, вносят удобрения. Лунки делают специальным приспособлением — удобно использовать черенок от лопаты или любую круглую палку.

  2. Песчаная защита
    В каждую лунку насыпают 1 столовую ложку песка.

  3. Минеральная подпитка
    Добавляют 1/2 столовой ложки древесной золы — она обеззараживает почву и снабжает зубчики калием и фосфором.

  4. Посадка
    Аккуратно помещают зубок в лунку.

  5. Верхний слой песка
    Присыпают 1-2 столовыми ложками песка, чтобы дополнительно защитить посадку.

  6. Финальное оформление
    Грядку разравнивают граблями и укрывают. Это помогает предотвратить рост сорняков, а также защищает почву от уплотнения под дождями и снегом.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
