Обычная посадка губит чеснок — вот что делают иначе по методу Кизимы

Для большинства дачников август — время отдыха от чеснока: урожай уже убран, а до осенней посадки ещё далеко. Но есть метод, который позволяет высадить чеснок прямо сейчас и при этом избежать его преждевременного прорастания. Этот способ предложила опытный огородник и автор множества книг Галина Кизима.
Главная хитрость — глубокая посадка. Зубчики опускают в лунки глубиной около 15 см. На такой глубине температура почвы стабильнее, а рост пера до весны исключён.
Дополнительная защита — песчаная подушка, которая изолирует посадочный материал от влаги и болезнетворных микроорганизмов, снижая риск загнивания.
Подготовка грядки
Почву перекапывают, вносят удобрения. Лунки делают специальным приспособлением — удобно использовать черенок от лопаты или любую круглую палку.
Песчаная защита
В каждую лунку насыпают 1 столовую ложку песка.
Минеральная подпитка
Добавляют 1/2 столовой ложки древесной золы — она обеззараживает почву и снабжает зубчики калием и фосфором.
Посадка
Аккуратно помещают зубок в лунку.
Верхний слой песка
Присыпают 1-2 столовыми ложками песка, чтобы дополнительно защитить посадку.
Финальное оформление
Грядку разравнивают граблями и укрывают. Это помогает предотвратить рост сорняков, а также защищает почву от уплотнения под дождями и снегом.
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
