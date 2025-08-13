Обычная посадка губит чеснок — вот что делают иначе по методу Кизимы

Метод Кизимы предусматривает посадку чеснока в августе на глубину 15 сантиметров

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для большинства дачников август — время отдыха от чеснока: урожай уже убран, а до осенней посадки ещё далеко. Но есть метод, который позволяет высадить чеснок прямо сейчас и при этом избежать его преждевременного прорастания. Этот способ предложила опытный огородник и автор множества книг Галина Кизима.

Фото: commons.wikimedia.org by Downtowngal Чеснок

Почему метод работает

Главная хитрость — глубокая посадка. Зубчики опускают в лунки глубиной около 15 см. На такой глубине температура почвы стабильнее, а рост пера до весны исключён.

Дополнительная защита — песчаная подушка, которая изолирует посадочный материал от влаги и болезнетворных микроорганизмов, снижая риск загнивания.

Пошаговая схема

Подготовка грядки

Почву перекапывают, вносят удобрения. Лунки делают специальным приспособлением — удобно использовать черенок от лопаты или любую круглую палку. Песчаная защита

В каждую лунку насыпают 1 столовую ложку песка. Минеральная подпитка

Добавляют 1/2 столовой ложки древесной золы — она обеззараживает почву и снабжает зубчики калием и фосфором. Посадка

Аккуратно помещают зубок в лунку. Верхний слой песка

Присыпают 1-2 столовыми ложками песка, чтобы дополнительно защитить посадку. Финальное оформление

Грядку разравнивают граблями и укрывают. Это помогает предотвратить рост сорняков, а также защищает почву от уплотнения под дождями и снегом.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



