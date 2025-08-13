Георгины могут зиму пережить даже в квартире — нужен только один трюк

Клубни георгинов хранят зимой в квартире при температуре +3…+8 °C

Георгины радуют пышным цветением до самых заморозков, но в земле зиму не переживут. Чтобы весной вновь увидеть их яркие шары, клубни нужно правильно выкопать, подготовить и хранить даже в условиях городской квартиры.

Выкапываем аккуратно

После первых заморозков, когда стебли и листья уже потемнели, кусты осторожно подкапывают вилами. Важно не повредить корневую шейку и сами клубни — они легко ломаются.

Стебли укорачивают, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Землю слегка отряхивают, но клубни не моют, чтобы не спровоцировать гниль. Сушат несколько часов в прохладном, хорошо проветриваемом месте — на балконе, в сарае или гараже.

Подготовка к зимовке

Перед хранением клубни внимательно осматривают: все повреждённые, подгнившие или слишком мелкие — удаляют. Срезы присыпают толчёным древесным углём или обрабатывают зелёнкой.

Делить гнёзда лучше весной, перед проращиванием, но слишком крупные осенью можно осторожно разделить на 2-3 части.

Как и в чём хранить

Для хранения подойдут картонные коробки, деревянные ящики или пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции. Клубни пересыпают сухим материалом:

верховым торфом (идеальный вариант, регулирует влажность),

опилками лиственных пород,

перлитом или вермикулитом,

мхом-сфагнумом.

Каждый слой клубней полностью засыпают наполнителем, особенно тщательно защищают корневую шейку. Важно, чтобы клубни не соприкасались между собой.

Где держать зимой

Лучше всего хранить георгины в прохладном и тёмном месте квартиры: утеплённом балконе, кладовке без отопления, тамбуре или возле балконной двери. Оптимальная температура — +3…+8 °C.

Контроль состояния

Раз в месяц клубни осматривают.

Если наполнитель пересох — слегка увлажняют из пульверизатора.

Мягкие или пятнистые клубни удаляют.

Сморщивание клубней — признак сухого воздуха: ящик накрывают перфорированной плёнкой или повышают влажность в месте хранения.

Весеннее пробуждение

В конце зимы клубни очищают от наполнителя, проверяют и делят. Все подгнившие места вырезают до здоровой ткани, срезы обрабатывают. После этого делёнки можно проращивать для раннего цветения.

Уточнения

Георги́на также (в неспециа­лизи­рованной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.



