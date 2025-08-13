Георгины могут зиму пережить даже в квартире — нужен только один трюк

Георгины радуют пышным цветением до самых заморозков, но в земле зиму не переживут. Чтобы весной вновь увидеть их яркие шары, клубни нужно правильно выкопать, подготовить и хранить даже в условиях городской квартиры.
После первых заморозков, когда стебли и листья уже потемнели, кусты осторожно подкапывают вилами. Важно не повредить корневую шейку и сами клубни — они легко ломаются.
Стебли укорачивают, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Землю слегка отряхивают, но клубни не моют, чтобы не спровоцировать гниль. Сушат несколько часов в прохладном, хорошо проветриваемом месте — на балконе, в сарае или гараже.
Перед хранением клубни внимательно осматривают: все повреждённые, подгнившие или слишком мелкие — удаляют. Срезы присыпают толчёным древесным углём или обрабатывают зелёнкой.
Делить гнёзда лучше весной, перед проращиванием, но слишком крупные осенью можно осторожно разделить на 2-3 части.
Для хранения подойдут картонные коробки, деревянные ящики или пластиковые контейнеры с отверстиями для вентиляции. Клубни пересыпают сухим материалом:
верховым торфом (идеальный вариант, регулирует влажность),
опилками лиственных пород,
перлитом или вермикулитом,
мхом-сфагнумом.
Каждый слой клубней полностью засыпают наполнителем, особенно тщательно защищают корневую шейку. Важно, чтобы клубни не соприкасались между собой.
Лучше всего хранить георгины в прохладном и тёмном месте квартиры: утеплённом балконе, кладовке без отопления, тамбуре или возле балконной двери. Оптимальная температура — +3…+8 °C.
Раз в месяц клубни осматривают.
Если наполнитель пересох — слегка увлажняют из пульверизатора.
Мягкие или пятнистые клубни удаляют.
Сморщивание клубней — признак сухого воздуха: ящик накрывают перфорированной плёнкой или повышают влажность в месте хранения.
В конце зимы клубни очищают от наполнителя, проверяют и делят. Все подгнившие места вырезают до здоровой ткани, срезы обрабатывают. После этого делёнки можно проращивать для раннего цветения.
Георги́на также (в неспециализированной литературе) георги́н (лат. Dahlia), — род многолетних травянистых растений семейства Астровые (Сложноцветные) с клубневидными корнями и крупными цветками яркой окраски.
