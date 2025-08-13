Секрет августовской посадки клубники, о котором знают немногие

В конце августа можно высаживать клубнику с закрытой корневой системой

Если в июле не удалось посадить клубнику, это ещё не значит, что урожай следующего года потерян. Конец августа даёт садоводам вторую возможность — при правильной подготовке растения успеют прижиться и порадовать ягодами уже следующим летом.

Фото: Own work by Bjoertvedt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Куст клубники

Выбор рассады — половина успеха

Для поздней посадки берут только качественные саженцы с закрытой корневой системой — в стаканчиках или кассетах. Такие растения лучше переносят пересадку и быстрее приживаются.

Обратите внимание:

на кустике должно быть минимум три крепких листа;

сердечко — плотное и здоровое;

слабые розетки с тонкими черешками лучше сразу отбраковать.

Подготовка грядки и схема посадки

Место перекапывают, тщательно удаляют сорняки и вносят перепревший компост. Почва должна быть рыхлой и близкой к нейтральной по кислотности.

Расстояние между кустами — 25-30 см, между рядами — 50-60 см.

Лунки делают такими, чтобы корни размещались свободно.

Сердечко оставляют строго на уровне поверхности почвы — ни глубже, ни выше.

Уход в первые недели

После посадки клубнику обильно поливают, даже если грунт кажется влажным. Первые две недели почва под кустами должна оставаться слегка влажной.

Чтобы сохранить влагу и тепло, грядку мульчируют тонким слоем компоста или торфа — это ещё и защитит от сорняков.

Осенние подкормки и зимнее укрытие

В сентябре можно подкормить посадки фосфорно-калийным удобрением — оно поможет корням окрепнуть. Азотные подкормки исключают, чтобы не спровоцировать активный рост ботвы.

Перед первыми заморозками грядку укрывают соломой или агроволокном, особенно защищая корневую зону. Весной укрытие снимают сразу после схода снега, удаляют повреждённые листья и проверяют, не приподняло ли кусты за зиму. Если сердечки оказались над почвой, кустики слегка окучивают рыхлой землёй.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

