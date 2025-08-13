Болезни и морозы уже поджидают: срочные работы в теплице до конца лета

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:26
Садоводство

Конец лета для многих дачников — время отдыха, когда основные хлопоты уже позади. Но именно август даёт возможность предотвратить проблемы, которые могут лишить вас урожая в следующем сезоне. Всего три шага помогут сохранить теплицу и сделать почву готовой к новым посадкам.

Теплица
Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

1. Осмотр растений и борьба с болезнями

Проверка посадок на наличие вредителей и заболеваний — главный этап. Фитофтора, мучнистая роса, паутинный клещ, тля — всё это способно пережить зиму и весной вновь атаковать растения.

  • Заражённые экземпляры нужно сразу удалить и сжечь за пределами участка.

  • Оставшиеся культуры обрабатывают биопрепаратами или проверенными народными средствами, чтобы подавить очаги инфекции.

2. Диагностика и ремонт теплицы

Август — удобное время, чтобы оценить состояние конструкции.

  • Осмотрите каркас: нет ли ржавчины, трещин, перекосов, ослабленных креплений.

  • Проверьте поликарбонат, стёкла или плёнку — трещины и неплотности лучше устранить до холодов.

  • Закрепите расшатанные элементы, чтобы зимний снег и ветер не разрушили теплицу.

3. Подготовка почвы и санитарная обработка

Грунт в теплице тоже требует внимания:

  • Уберите все растительные остатки — стебли, корни, опавшие листья, которые могут стать убежищем для патогенов.

  • Пролейте почву раствором эффективных микроорганизмов или слабым марганцовочным раствором для обеззараживания.

  • До конца августа можно посеять быстрорастущие сидераты, которые успеют дать зелёную массу для мульчи или перегноя. Если сроки упущены, внесите зрелый компост или перегной.

Не забудьте и про дезинфекцию самой теплицы — стен, потолка, стеллажей, инвентаря. Мыльно-содовый раствор, медный купорос или специальные дезсредства уничтожат споры грибков и личинки вредителей, особенно в щелях и углах.

Выполнив эти три шага до конца августа, вы закладываете основу для здорового, сильного и обильного урожая. Чистая, отремонтированная теплица с плодородной почвой станет надёжным стартом для следующего сезона.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
