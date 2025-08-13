Болезни и морозы уже поджидают: срочные работы в теплице до конца лета

Август — срок для удаления растительных остатков и посева сидератов в теплицах

2:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Конец лета для многих дачников — время отдыха, когда основные хлопоты уже позади. Но именно август даёт возможность предотвратить проблемы, которые могут лишить вас урожая в следующем сезоне. Всего три шага помогут сохранить теплицу и сделать почву готовой к новым посадкам.

Фото: commons.wikimedia.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

1. Осмотр растений и борьба с болезнями

Проверка посадок на наличие вредителей и заболеваний — главный этап. Фитофтора, мучнистая роса, паутинный клещ, тля — всё это способно пережить зиму и весной вновь атаковать растения.

Заражённые экземпляры нужно сразу удалить и сжечь за пределами участка.

Оставшиеся культуры обрабатывают биопрепаратами или проверенными народными средствами, чтобы подавить очаги инфекции.

2. Диагностика и ремонт теплицы

Август — удобное время, чтобы оценить состояние конструкции.

Осмотрите каркас: нет ли ржавчины, трещин, перекосов, ослабленных креплений.

Проверьте поликарбонат, стёкла или плёнку — трещины и неплотности лучше устранить до холодов.

Закрепите расшатанные элементы, чтобы зимний снег и ветер не разрушили теплицу.

3. Подготовка почвы и санитарная обработка

Грунт в теплице тоже требует внимания:

Уберите все растительные остатки — стебли, корни, опавшие листья, которые могут стать убежищем для патогенов.

Пролейте почву раствором эффективных микроорганизмов или слабым марганцовочным раствором для обеззараживания.

До конца августа можно посеять быстрорастущие сидераты, которые успеют дать зелёную массу для мульчи или перегноя. Если сроки упущены, внесите зрелый компост или перегной.

Не забудьте и про дезинфекцию самой теплицы — стен, потолка, стеллажей, инвентаря. Мыльно-содовый раствор, медный купорос или специальные дезсредства уничтожат споры грибков и личинки вредителей, особенно в щелях и углах.

Выполнив эти три шага до конца августа, вы закладываете основу для здорового, сильного и обильного урожая. Чистая, отремонтированная теплица с плодородной почвой станет надёжным стартом для следующего сезона.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

