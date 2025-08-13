Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Netflix подписал с Сассексами новый ограничительный контракт после провала проектов
Перепады погоды и сильные течения делают Саргассово море опасным для навигации
Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска в ответ на пародию сына
Ежедневный массаж лица улучшает цвет кожи и стимулирует выработку коллагена
Пилатес: новый фитнес-тренд, диктующий моду
WSJ: в Китае создадут крупнейшую в мире судостроительную компанию
Уксус назван экологичным средством для очистки унитаза от налёта
Автоэксперты: китайские шины плохо переносят хранение и климат РФ
Автоэксперты: утечка масла приводит к поломке двигателя Mercedes M276 DE 35

Чеснок не прощает задержек: когда посадка обернётся потерей урожая

Чеснок в средней полосе сажают за 3–5 недель до промерзания почвы
2:17
Садоводство

Сентябрьская посадка чеснока — не просто старая привычка, а ключ к будущему урожаю. Именно в эти недели растение получает то, что невозможно восполнить весной: время для формирования крепкой корневой системы и естественную закалку холодом.

Чеснок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чеснок

Главная задача осенней посадки — дать зубкам укорениться до первых устойчивых морозов. Они должны нарастить корни, но при этом остаться "под землёй", не выпуская зелёное перо, которое зима легко повредит.

Сроки, которые нельзя сдвигать

В средней полосе оптимальным считается период с середины до конца сентября. Обычно это 3-5 недель до промерзания почвы. За это время корни уходят вглубь на 10-15 см, что даёт растению прочную опору и запас сил на зиму.

Если посадить слишком рано, в августе, чеснок начнёт расти и потратит силы на ботву, которая зимой вымерзнет. Слишком поздняя посадка — в конце октября или ноябре — не оставит зубкам времени на укоренение, и они рискуют погибнуть или дать хилые всходы весной.

Сила весеннего старта

Хорошо развитые с осени корни позволяют чесноку в апреле-мае максимально быстро тронуться в рост. Он использует талую влагу и прохладную погоду, чтобы нарастить мощную ботву — фундамент для крупной и плотной головки.

Осенние сроки также дают растению пройти естественную стратификацию холодом. Этот "период покоя" запускает процесс формирования будущих зубчиков внутри луковицы.

Глубина и защита

Правильная глубина посадки — 5-7 см от донца до поверхности почвы (вместе с мульчей, если она используется). Мелкая посадка оставляет зубки беззащитными перед морозами, а слишком глубокая задерживает появление всходов.

Где чеснок чувствует себя лучше всего

Идеальная грядка — солнечная, с рыхлой, некислой почвой и хорошим дренажем. Застой воды губителен для чеснока. Лучшими предшественниками считаются тыквенные, бобовые и зеленные культуры.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом
Домашние животные
Кинологи составили рейтинг пород собак с лучшей обучаемостью и интеллектом Аудио 
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля
Авто
Состояние тормозных дисков поможет узнать правду о пробеге автомобиля Аудио 
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева
Авто
Michelin UPTIS не заменил обычные шины из-за вибраций и перегрева Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Последние материалы
Netflix подписал с Сассексами новый ограничительный контракт после провала проектов
Перепады погоды и сильные течения делают Саргассово море опасным для навигации
Татьяна Буланова покрутила пальцем у виска в ответ на пародию сына
Ежедневный массаж лица улучшает цвет кожи и стимулирует выработку коллагена
Пилатес: новый фитнес-тренд, диктующий моду
WSJ: в Китае создадут крупнейшую в мире судостроительную компанию
Уксус назван экологичным средством для очистки унитаза от налёта
Автоэксперты: китайские шины плохо переносят хранение и климат РФ
Автоэксперты: утечка масла приводит к поломке двигателя Mercedes M276 DE 35
Лук при обжарке закладывают первым, чтобы он карамелизовался и стал сладким
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.